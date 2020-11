Le vieux manoir d’Eminem est sur le marché

En 2017, Eminem a vendu son manoir de Rochester Hills, dans le Michigan, pour 1,99 million de dollars.

Em avait payé 4,75 millions de dollars pour cela en 2003, alors il en a pris un bon bain. Mais il a un autre manoir dans le canton voisin de Clinton, au Michigan, alors nous supposons qu’il a pensé qu’il en suffisait.

Maintenant, la maison de Rochester Hills est de retour sur le marché pour 3 750 000 €. Que le chapeau soit une bonne ou une mauvaise affaire dépend du niveau de Stan que vous êtes.

Selon Zillow:

Domaine fermé SPECTACULAIRE sur près de 6 acres de terrain luxuriant bien entretenu, courts de tennis, piscine avec cascade, bain à remous, étang privé, cabanon et maison d’hôtes. Le sanctuaire privé a plus de 17 000 pieds carrés d’espace de vie, 6 chambres, 7 pleines, 3 demi-bains. Appartient officiellement au rappeur le plus connu de Detroit. Caractéristiques personnalisées, y compris les matériaux de construction importés, le travail du bois impeccable dans la salle de billard, le bar et la salle à manger et un design unique. La cuisine est un rêve de cuisiniers avec des réfrigérateurs jumeaux subzero, un vaste garde-manger de majordome, des comptoirs en granit, des îles doubles, un grand espace de rangement / comptoir. Chaque chambre est une suite à thème! Master suite dispose d’une grande salle de bain, double WIC, terrasse privée donnant sur la piscine. Home possède des systèmes électroniques, audio, visuels et d’éclairage de pointe. Maison de sécurité et de porte. Ascenseur de 3 étages. Situé à quelques minutes du centre-ville de Rochester avec des écoles primées de Rochester. Retour à Stoney Creek Metropark. Proche des commerces, restaurants et divertissements. Planifiez votre présentation aujourd’hui!