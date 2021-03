Le vieil homme taïwanais déroutant qui joue à Pokémon GO avec 45 mobiles

Pokemon aller est l’un des jeux mobiles les plus populaires et compte actuellement une grande masse de joueurs. L’un d’eux est un phénomène viral dans le monde entier en raison de quelques détails curieux: il a plus de 70 ans et jouer avec cinquante mobiles … en même temps.

Ce joueur de titre Niantic est devenu très populaire quand on savait qu’il était dédié à à vélo dans les rues de Taiwan avec six iPhones et trois Samsung connectés à une batterie, chacun d’eux avec un compte Pokémon GO différent et avec qui il essayait de conquérir des gymnases et des raids sans avoir besoin de l’aide d’autres joueurs. De là, il a ajouté des mobiles à son étrange gréement.

Nous vous recommandons | Niantic annonce qu’il enquête sur les raisons pour lesquelles certains Xiaomi sont bloqués de Pokémon GO.

Au fil du temps, Chen San Yuan s’est fait connaître sur les réseaux sociaux au point qu’en 2019, ASUS l’a nommé ambassadeur de la marque, lui donnant jusqu’à 21 téléphones ** pour poursuivre son aventure. Aujourd’hui, le vieil homme ajoute déjà 45 mobiles à votre vélo, bien que le nombre ait peut-être augmenté récemment.

Le joueur vétéran Pokémon GO a 45 smartphones installés sur son vélo

Chaque fois que Chen est aperçu en train d’attraper des Pokémon sur son vélo avec ses 45 smartphones, il passe plus de temps à prendre des photos avec des gens qu’à lancer des Poké Balls.

En ce qui concerne son support particulier, le vieil homme place les appareils juste au-dessus du guidon du vélo, une position qui permet de contrôler tous les terminaux d’un simple coup d’œil et sans obstruer la vue.

Rubriques connexes: Jeux, Pokémon

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂