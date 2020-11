Le vidéoclip “Body” de Megan Thee Stallion devient viral

Megan Thee Stallion sort un clip viral rempli de célébrités pour son dernier single “Body”.



Bonne nouvelle (jeu de mots), Megan Thee Stallion a sorti son album, Bonnes nouvelles,la semaine dernière, et avec elle, une vidéo musicale virale pour affronter sa dernière sensation sur Internet, “WAP”. La vidéo étoilée de son dernier single, “Body”, a des apparitions de Jordyn Woods, Blac Chyna et Taraji P. Henson.

Mais ce qui a vraiment attiré l’attention de tout le monde, c’est la chorégraphie intense et tremblante des cuisses. Ce n’était qu’une question de temps avant que TikTokers ne mette la main dessus et en fasse une tendance majeure. Sans surprise, tout le monde et leurs mères se sont maintenant enregistrés en train de tenter le défi de danse “Body”, et disons simplement que ce n’est pas pour les faibles.

Je digresse. La vidéo commence avec Meg arborant un unitard noir scandaleux, transparent, un rouge à lèvres noir et des talons hauts qui semblent impossibles à marcher, et encore moins Danse Au fur et à mesure que la vidéo progresse, plus de danseurs sont ajoutés au mix. La marque d’une minute est l’endroit où les choses commencent vraiment à s’aggraver – changements de tenue, camées de célébrités et bien sûr, la chorégraphie synchronisée susmentionnée dont TikTok ne semble pas en avoir assez.

Le tout est – comme son album – un chef-d’œuvre. Ce n’est vraiment pas étonnant que cela soit devenu viral.

Sans aucun doute, elle est sur une lancée en ce moment. Avec la sortie de son nouvel album, la diffusion de son clip musical, le lancement de sa propre ligne Fashion Nova, les textes de Beyoncé et Jay-Z, et la nomination aux Grammy Awards d’hier, chapeau à Hot Girl Meg. Elle est une force avec laquelle il faut compter.