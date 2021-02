Le vice-président Kamala Harris appelle l’astronaute de la NASA sur la Station spatiale internationale

Le vice-président américain Kamala Harris a lancé un appel cosmique à la Station spatiale internationale la semaine dernière pour célébrer le vol spatial historique de l’astronaute de la NASA Victor Glover en orbite.

L’appel, que la NASA et la Maison Blanche ont publié sur YouTube samedi 27 février, a eu lieu au cours du Mois de l’histoire des Noirs, alors que Glover est à mi-chemin d’un vol de six mois vers la station spatiale. Il est le premier astronaute noir à effectuer une mission de longue durée vers la station.

« Victor, c’est tellement génial de vous voir », a déclaré Harris excité dans la vidéo de 3 minutes. « L’histoire que vous faites, nous sommes si fiers de vous. »

En rapport: L’astronaute Victor Glover explique pourquoi nous ne pouvons pas toujours nous en tenir à l’espace

Le vice-président américain Kamala Harris s’entretient avec l’astronaute de la NASA Victor Glover pour célébrer sa mission vers la Station spatiale internationale lors d’un appel vidéo de février 2021. (Crédit d’image: NASA)

Glover, 44 ans, a été lancé sur la station spatiale en novembre aux côtés de trois autres astronautes dans le cadre de la mission Crew-1 de SpaceX pour la NASA. Il fait partie de l’équipage Expedition 64 de sept personnes de la station et effectue son premier vol spatial depuis qu’il a rejoint le corps des astronautes de la NASA en 2013.

Harris, qui est la première femme et femme de couleur élue vice-présidente, a demandé à Glover ce qu’il pensait de sa propre réalisation en tant que premier astronaute afro-américain à effectuer une mission de longue durée vers la station spatiale. L’astronaute a déclaré que son vol n’était possible que grâce aux astronautes et aux cosmonautes qui l’ont précédé pour amener l’humanité à son point actuel dans l’exploration spatiale.

Le 12 avril, le monde marquera 60 ans de vols spatiaux habités. La première personne à voler dans l’espace, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine, a été lancée ce jour-là en 1961.

« J’apprécie vraiment cet héritage et j’essaie de faire de mon mieux pour l’honorer », a déclaré Glover. « Je pense en ce moment, c’est un moment que nous devrions célébrer et apprécier l’état actuel des vols spatiaux habités. »

« Mais ce qui m’enthousiasme le plus, c’est l’avenir des vols spatiaux habités et le fait que ce sera l’avenir, c’est ce que nous allons faire dans un avenir prévisible », a ajouté Glover. « Alors oui, c’était une première. Mais ce ne sera pas la seule fois que cela arrivera. »

Harris était d’accord.

«Ma mère me disait: ‘Kamala, tu es peut-être la première à faire beaucoup de choses, mais fais en sorte que tu n’es pas la dernière’», dit-elle.

Harris a interrogé Glover sur ses récentes sorties dans l’espace les 27 janvier et 1er février (il en a pris une autre aujourd’hui, 28 février) pour améliorer la Station spatiale internationale, ainsi que sur la façon dont sa vision de la Terre depuis l’espace permet un aperçu des notre planète.

« C’est juste une chose spectaculaire à voir d’ici, et il est très évident de voir d’ici à quel point notre atmosphère est mince, à quel point il est spécial qu’il y ait de la vie humaine sur cette planète », a déclaré Glover à propos de la vue. « Et donc, ça me donne envie de faire tout ce que je peux pour protéger ça. »

« Vous nous inspirez et vous nous rappelez ce qui est possible quand nous rêvons grand et quand nous voyons grand », a déclaré Harris.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.