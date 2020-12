Le vice-président de Riot Games annonce un prochain jeu MMO dans l’univers de League Of Legends

Les MMO sont une race unique de titres; ils encouragent le jeu constant dans le titre avec une quantité stupéfiante de contenu, profitant de la peur de rater (connu familièrement sous le nom de FOMO) tout en organisant des communautés autour de qui peut jouer le mieux dans les donjons, ou peut-être le barbotage en PvP pour se vanter. .

Ce n’est pas nécessairement un mauvais genre à tous égards, mais il a la capacité d’éteindre quelques joueurs plus âgés qui se retrouvent installés avec une famille incapable de se connecter pendant de longues périodes.

Cela coïncide avec World of Warcraft, de loin l’un des MMO les plus populaires au monde, ayant constamment besoin de condenser les serveurs pour garder le jeu peuplé (bien que ce ne soit pas trop un problème depuis le Shadowlands expansion).

Pourtant, l’attrait constant du contenu et de plus en plus fort est un duo redoutable qui continue de saper l’âme des joueurs, et nous ne sommes certainement pas près d’avoir notre plein de MMO qui offrent des combats spectaculaires et des mondes immersifs.

Alors, quand Greg Street, le vice-président du divertissement pour Jeux anti-émeute, tranquillement déclaré sur Twitter que Riot développe officiellement un nouveau monde MMO qui tourne autour du League of Legends univers.

C’est vrai, ça arrive enfin.

J’ai des nouvelles! Mon travail récent chez Riot a été d’aider à développer l’univers de la Ligue, dont nous allons avoir besoin! Parce qu’il est temps. Mon nouveau travail est de lancer un grand jeu (certains pourraient dire énorme) que beaucoup d’entre vous, et de nombreux Rioters, nous ont demandé de créer. PS Nous embauchons – Rue Greg (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

C’est un MMO – Rue Greg (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

Nous donnerons à chacun un moment pour se ressaisir; le titre demandé depuis longtemps semble plus proche que jamais de la réalité, et vous aurez du mal à trouver quelqu’un qui ne serait pas d’accord.

Alors que les MMO sont un genre notoirement instable que les développeurs doivent perfectionner (il suffit de demander à Amazon et à leur Nouveau monde) et en fait sortir avec un jeu brillant qui offre à la fois un sol à faible habileté associé à un plafond haut et suffisamment de contenu et de traditions pour rassasier même le nerd le plus exigeant à la recherche de trous et de gadgets deus ex machina.

Pourtant, il convient de noter que Riot Games a une histoire brillante avec la capacité d’affiner les genres à leur noyau, les boucles de jeu fondamentales, et d’offrir ce sentiment à la pelle absolue.

League of Legends est de loin l’esport le plus populaire au monde, affinant le mod populaire de Warcraft 3 appelé Défense des Anciens.

Valorant a réussi dans la mesure où ils ont réussi à faire une fuite des cerveaux Ligue Overwatch et Counter-Strike: Offensive mondiale avec de grands noms se sont dirigés vers le nouveau jeu de tir en équipe à la première personne en masse.

Ainsi, lorsque Riot déclare qu’un MMO se déroule officiellement dans l’univers de League of Legends, l’univers pourrait arriver au plus bref des arrêts pendant que tout le monde applaudit. Pardonnez le bruit.