Le vice-président de la Colombie a parlé d’un clip vidéo de J Balvin et YouTube l’a éliminé comme sexiste et raciste

Les paroles des chansons de reggaeton et d’autres genres urbains ont été pendant longtemps excessivement sexiste et dénigrant l’image de la femme. Et bien que cela continue de se produire aujourd’hui, la vérité est qu’il y a de moins en moins artistes qui ont ces pratiques, d’ailleurs que petit à petit les chanteuses gagnent également une place bien méritée dans l’industrie. C’est pourquoi aujourd’hui, ces rimes qui insultent une minorité attirent rapidement l’attention, deviennent une tendance dans les réseaux sociaux et plates-formes ils sont obligés de prendre des mesures en la matière.

C’est ce qui s’est passé avec J. Balvin, le musicien colombien qui a créé le clip vidéo de sa chanson Chienne près de Tokischa et qu’il a même été répudié par les autorités de son pays. Au-delà des paroles très critiquées par bon nombre d’utilisateurs, la vidéo présentait des scènes choquantes. Parmi eux, celui de deux femmes déguisées en chiens qui sont portées par le chanteur avec un sangle en signe clair de domination. Et les commentaires, ils ne l’ont pas laissé passer : ils l’ont marqué comme sexiste, raciste et toxique.

Vite, YouTube a rétrogradé la vidéo et l’a supprimé de la chaîne officielle du chanteur, bien que la version musicale reste toujours à la fois sur la plate-forme vidéo et sur Spotify et d’autres applications musicales. En ce sens, le vice-président de la Colombie Marta Lucia Ramirez et la conseillère présidentielle pour Equity for Women Gheidy Gallo Santos ils ont décidé publier une déclaration en référence au clip vidéo qui a suscité tant de controverse dans le pays et dans une partie de l’Amérique latine.

« L’artiste utilise des images de les femmes et les personnes d’ascendance africaine, des groupes de population avec des protection constitutionnelle, qu’il présente avec des oreilles de chien. De plus, en marchant, la chanteuse porte deux femmes afro-descendantes attachées avec des chaînes autour du cou et rampant sur le sol comme des animaux ou des esclaves», ont-ils expliqué. Les responsables ont ajouté : «Comme si cela ne suffisait pas, les paroles de la chanson ont des expressions directes et ouvertes sexistes, racistes, machos et misogynes qui violent les droits des femmes en les comparant à un animal qu’il faut dominer et maltraiter, avec des expressions qui ne valent pas la peine d’être répétées. C’est une attaque contre les femmes et un exercice de violence sexiste”.

Alors que J Balvin n’a pas encore fait de déclaration à cet égard, les utilisateurs continuent de commenter sur les réseaux sociaux et la plupart d’entre eux critiquent sévèrement la vidéo. Pour éviter d’autres situations comme celle-ci, Ramírez et Gallo Santos ont tous deux annoncé qu’ils appelleraient les membres de l’industrie musicale colombienne à signer. un pacte dans lequel ils jureront de respecter les droits des femmes et ils s’engageront à prévenir la violence sexiste.

