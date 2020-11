Le VI Elder Scrolls aura une génération procédurale pour la création de son monde

Bien que pratiquement toute sa proposition soit encore inconnue, ce n’est pas une raison pour empêcher des millions de joueurs à travers le monde de souhaiter vivement l’arrivée de Le VI Elder Scrolls. Et est-ce que, étant le prochain représentant de l’une des sagas les plus influentes de l’industrie, en plus du successeur de l’un des titres les plus acclamés des dernières décennies, le sixième opus de la franchise de Bethesda C’est l’une des plus attendues par la communauté, de sorte que chaque petite information est profondément appréciée afin de se faire une idée plus précise de ce à quoi s’attendre de sa disponibilité éventuelle.

Par conséquent, Todd Howard, le principal dirigeant de l’entreprise, a proposé une récente entrevue dans lequel il a offert de nouveaux détails sur TES VI Oui Starfield, vos grands projets actuels. En ces termes, avec de nombreux autres détails, l’exécutif a indiqué qu’il disposait d’un outil procédural pour la création des deux mondes, c’est-à-dire la conception des niveaux du duo est influencée par la génération procédurale; un instrument extrêmement courant dans des titres tels que roguelike.

Cependant, contrairement à des titres comme No Man’s Sky, où la génération procédurale est en temps réel et, par conséquent, aucun joueur ne vit le même univers, The Elder Scrolls VI offrira un monde unique à tous ses visiteurs, étant que ledit outil ne remplira que la fonction de faciliter la création de grands environnements avec moins d’effort et ne pas assumer la pleine puissance de sa conception. En d’autres termes, comme ce fut le cas avec Skyrim, cette nouvelle aventure sera conçue avec la minutie à laquelle Bethesda a habitué ses consommateurs.

Cependant, pour le moment, on continue de ne pas savoir quand on aura l’occasion de voir pour la première fois Le VI Elder Scrolls en mouvement, d’autant plus que, selon les dernières déclarations en la matière, il reste encore longtemps avant d’avoir de nouvelles données sur le projet.

