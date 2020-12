Le vétéran de l’animation Tuck Tucker décède à 59 ans

Nous saluons cette journée avec des nouvelles qui rendront tristes les fans du bloc de programmation classique. Nickelodeon, bien Tuck Tucker, vétéran de l’animation traditionnelle qui a travaillé sur des productions légendaires telles que «Salut Arnold! » et « Bob l’éponge», Est décédée le 22 décembre à 59 ans.

« On sait qu’il était aimé de tous ceux qui le connaissaient », partage la famille Tucker via un post sur Facebook, dans lequel le directeur de l’animation de «Les parrains magiques« Se souviendrait de lui comme » père, mari, fils, frère et oncle « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Friends’ et le classement de ses épisodes de Noël

Sa carrière dans le domaine de l’animation s’est étendue sur plus de trois décennies, à commencer par le film de 1987 « Pinocchio et l’empereur de la nuit». Tucker Je travaillerais également dans des films comme « La petite Sirène« de Studios Walt Disney et le spin-off de Gars de la famille « Stewie Griffin: l’histoire inédite».

En tant que créateur de personnages, Tucker a été crédité dans un grand nombre d’épisodes de « Les Simpsons»(1990-1993) et«Razmoket»(1991), en plus de travailler comme artiste Storyboards entre 1994 et 1995, travaillant sur un grand nombre de projets Nickelodeon importants, parmi lesquels«Le spectacle Ren et Stimpy« , »Aaahh !!! De vrais monstres » et « Salut Arnold!».

Dans «Salut Arnold!», Une série qui raconte les aventures d’un pré-adolescent de la grande ville, en plus de son travail avec des storyboards Tucker a été directeur superviseur. De plus, il était en charge de la réalisation du premier film du personnage, qui sortit en salles en 2002.

Dans « Bob l’éponge » Il a été directeur du storyboard, supervision de la direction du storyboard, ainsi que scénariste de certains épisodes tels que « Meilleur jour de ma vie » et « Souffle de calmar frais». De plus, il a été superviseur du scénariste dans le spécial « C’est un Noël Bob l’éponge!”, Spécial fait en stop motion de la CBS, en plus de travailler sur les storyboards du premier film sorti en salles en 2004.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Mandalorian »: Giancarlo Esposito parle de son rôle dans la série

L’animateur et créateur de «Salut Arnold!», Craig Barlett, rendrait hommage à Tucker via Instagram en partageant certains de ses croquis du personnage, se souvenant de lui comme d’un grand ami. Le dernier crédit de Tucker était dans la revue des storyboards dans « Bob’s Burguers: Le film», Un film inspiré de la série télévisée FOX qui sortira en salles en avril 2021.