Le « Verzuz » d’Ashanti et Keyshia Cole reporté après des tests positifs pour Ashanti pour le coronavirus

Quelques heures avant le très attendu samedi Verzuz bataille entre Ashanti et Keyshia Cole, Ashanti a annoncé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19. L’événement a depuis été reporté, malgré l’intérêt initial d’Ashanti à continuer à se produire. Mike Coppola / « Salut à tous, je ne peux pas croire que je dis cela mais j’ai testé positif pour COVID-19 », a écrit Ashanti sur Instagram. « Je vais bien et je n’ai aucune douleur. Je suis en fait pour faire le Verzuz de chez moi … Nous essayons de comprendre. » Peu de temps après, la série a annoncé sur Instagram que l’événement avait été reporté: « Malheureusement, nous devons reporter @Ashanti vs @KeyshiaCole #VERZUZ de ce soir. Ashanti a été testé positif au COVID-19 au préalable, et nous ne pouvons mettre personne en danger dans le processus. . La première fois que cela nous a frappé si près de l’heure du spectacle. Nous nous excusons auprès de notre incroyable public! Remettez-vous vite, Ashanti. La bataille aura désormais lieu le 9 janvier 2021. Le dernier Verzuz Le match, qui a eu lieu entre Gucci Mane et Jeezy, a attiré des nombres records, selon Swizz Beats: « Ce nombre d’audience d’hier soir rend Verzuz plus d’audience que les MTV VMA, The Voice de NBC, les Billboard Awards, les CMA, le Latin Grammys, Dancing With The Stars ou The Masked Singer respectivement chaque soir pour ces émissions aux heures de grande écoute cette année », a écrit Beatz sur Instagram. « NOTRE culture a fait de nous le meilleur spectacle au monde pour la musique en dehors des Grammy’s. Merci infiniment! » Avant le match de stars, découvrez comment les fans ont animé l’événement avec la nostalgie des années 2000 ici. [Via]