Le véritable amour vient avec des engagements

Les bonnes relations ne sont pas seulement plus heureuses et plus agréables. Lorsque nous savons comment guérir (les relations) et les garder fortes, elles nous rendent résilients. Tous ces clichés sur la façon dont l’amour nous rend plus forts ne sont pas que des clichés; c’est de la physiologie. Par conséquent, nous connecter avec des personnes qui nous aiment et nous valorisent est notre seul filet de sécurité dans la vie.

Et quand il s’agit de relations, la plupart d’entre nous ont tendance à improviser. Nous sommes enthousiasmés par les premiers stades de l’amour, mais à mesure que nous entrons dans la routine générale de la vie quotidienne, les bagages personnels commencent à s’insinuer et nous pouvons nous retrouver en difficulté face à des sentiments blessés, un retrait émotionnel, un conflit croissant, une adaptation insuffisante et simplement l’ennui. Il est indéniable, il est difficile de construire et de maintenir des relations heureuses et saines.

Mais un domaine croissant de recherche sur les relations fournit de plus en plus des conseils scientifiques sur les habitudes des couples les plus sains et les plus heureux et sur la façon d’améliorer toute relation problématique.

Comme nous l’avons appris, la science de l’amour et des relations se résume à des leçons fondamentales qui sont à la fois simples, évidentes et difficiles à maîtriser, telles que: l’empathie, la positivité et une forte connexion émotionnelle conduisent à des relations plus heureuses et plus saines.

Mais, je recommande un parcours «Engagement», qui est la base d’une relation saine et durable.

Les gars, avec le temps, les désirs peuvent disparaître. Les sentiments fluctueront. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Les valeurs restent! Alors, avant de vous engager, sachez quelles valeurs vous devez rechercher.

Beaucoup de gens expriment leur désir ou leurs sentiments sous forme d’amour! Mais le véritable amour est bien plus que cela. Il s’agit d’appréciation et d’admiration mutuelles. Il s’agit de partager les mêmes valeurs et objectifs. Il s’agit de répondre aux besoins de chacun et de créer de beaux souvenirs!

L’intimité n’est pas purement physique. « C’est l’acte de se connecter avec quelqu’un si profondément, vous avez l’impression de pouvoir le voir dans votre âme. » Tomber amoureux, c’est facile! Cependant, rester amoureux nécessite un désir honnête, de la patience, des raisons et un niveau d’engagement élevé.

«Je t’aime» signifie que je t’aimerai et resterai à tes côtés même dans les pires moments. La plus haute forme d’amour est l’engagement!

Pensez-y.