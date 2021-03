Le véritable accent de Gillian Anderson est-il britannique ou américain? La réponse est compliquée

Quel est l’accent de Gillian Anderson dans la vraie vie? La réponse est… cela dépend.

Les fans de « The Crown » de Netflix se souviendront de l’accent britannique merveilleusement chic d’Anderson lorsqu’elle a joué le premier ministre Margaret Thatcher.

Anderson a cloué la signature de Thatcher, sa voix rauque et son accent britannique d’élite. Des Willie / Netflix

Cependant, comme tous les fans de «X-Files» se souviendront, l’acteur avait un accent américain parfait quand elle a joué Dana Scully tout au long des 11 saisons de l’émission de science-fiction.

Alors, son vrai accent est-il britannique ou américain? La réponse est en fait les deux. Anderson est bidialectal, ce qui signifie avoir «la possibilité d’utiliser deux dialectes de la même langue», selon Merriam-Webster.

Anderson peut sans effort utiliser à la fois un accent américain et britannique car elle a passé du temps dans les deux pays en grandissant. Elle est née à Chicago et a déménagé à Londres à l’âge de 5 ans, selon The Guardian. Elle est revenue au Michigan à l’âge de 11 ans et à ce moment-là, elle avait passé suffisamment de temps aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour basculer couramment entre les accents.

« Cela va et vient parce que j’ai grandi dans les deux endroits, donc cela dépend de qui je parle », a déclaré Anderson dans une récente interview avec Scott Lawrence sur YouTube. « Donc, généralement, quand je parle aux Britanniques, ça glisse vers le britannique, et vice versa pour l’américain. »

Elle a également déclaré qu’elle prenait la décision consciente de parler avec un accent américain ou britannique, selon le contexte.

«J’ai parfois besoin de décider – s’il y a un Américain en jeu et que je vis au Royaume-Uni, il m’est vraiment difficile de ne pas tomber dans un accent américain parce que j’ai grandi là-bas dans mes dernières années», a-t-elle déclaré à NPR. Terry Gross l’année dernière. «Et c’est donc une décision consciente à cet égard. Je dois faire attention s’il y en a deux – s’il y a un Américain et un Britannique avec qui je fais une interview parce que je finis par sonner quelque part entre les deux, au milieu, parce que mes oreilles captent des choses différentes.

La capacité d’Anderson à basculer entre les accents a récemment fait la une des journaux aux Golden Globes. De nombreux fans qui ne connaissaient que son accent britannique dans «The Crown» ont été stupéfaits de l’entendre parler avec un accent américain alors qu’elle acceptait son prix de la meilleure actrice de soutien dans une série télévisée.

La confusion autour de son accent a attiré l’attention d’Alec Baldwin, qui a retweeté un article de CNN à ce sujet intitulé «L’accent américain de Gillian Anderson dérange certaines personnes.»

« Changer d’accents? Cela semble … fascinant », a tweeté Baldwin, selon un récapitulatif de E! (Baldwin a depuis désactivé son compte Twitter).

Son tweet faisait probablement référence à une récente controverse autour de sa femme, Hilaria Baldwin. Elle a été accusée ces derniers mois de truquer son accent et son héritage espagnols.

Elle a nié cette affirmation à plusieurs reprises, s’adressant aux médias sociaux pour expliquer son éducation bilingue et biculturelle.

«J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture», a-t-elle écrit dans la légende d’une vidéo Instagram en décembre. «C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui le demandent – je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Je suis né à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis. Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme j’ai été élevé.

Dans une vidéo Instagram ultérieure, Alec Baldwin a précisé que son tweet sur le «changement de langue» n’était pas du tout considéré comme une insulte.

« La personne à laquelle je faisais référence (dans le tweet) est quelqu’un dont je suis un grand fan, un grand, grand fan », a déclaré Baldwin, semblant faire référence à Anderson. «Et ce commentaire visait simplement à illustrer le point que je trouve, comme je l’ai dit, que les expressions multiculturelles de n’importe qui, d’ailleurs, quel que soit le pays, la langue, la musique, la nourriture, les vêtements, l’art, tout cela … les expressions sont importantes pour vous, c’est votre affaire. »

Il a ajouté qu’il «envoyait un message à l’actrice qui faisait l’objet de mon commentaire» et a déclaré «que ce n’était pas du tout censé être offensant. Je comprends parfaitement les gens qui vivent dans deux pays et qui font l’expérience des voyages. »