Le verdict de culpabilité de Derek Chauvin mènera-t-il à une réforme de la police?

Après que l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation pour le meurtre de George Floyd, beaucoup espèrent que sa condamnation sera un moment décisif dans la lutte pour la responsabilité de la police.

Le moment où la vidéo de Floyd épinglée sous le genou de Chauvin est devenue virale en mai 2020 a été un tournant dans l’histoire du mouvement Black Lives Matter atteint une dynamique internationale, avec des appels à une réforme de la police atteignant des volumes sans précédent.

La réforme systémique au sein des systèmes de police et de justice américains se fait attendre depuis longtemps et a été douloureusement lente à s’implanter.

La mort de Floyd aux mains de la police n’était ni la première ni la dernière du genre, et ce n’est pas non plus la seule fois que des promesses de réforme de la police ont été faites et rompues.

Lorsque Michael Brown a été abattu par la police à Ferguson, dans le Missouri en 2014, un panel de la Maison Blanche a été rapidement réuni dans le but de renforcer la confiance entre les forces de l’ordre et les citoyens. Leurs efforts ont abouti à une liste de 59 recommandations, avec 92 actions correspondantes, pour la réforme de la police.

Malheureusement, la mise en œuvre a été lente et tout changement significatif en conséquence a été limité, tout comme les informations disponibles sur la manière dont leur travail est surveillé et évalué.

Puis vint la mort de Tamir Rice, Walter Scott, Alton Sterling, Philando Castile, Sandra Bland, Stephon Clarke, Breonna Taylor, Adam Toldeo, Daunte Wright, Ma’Khia Bryant et bien trop d’autres avant et depuis la mort de Floyd.

La confiance déclinante dans l’application de la loi et la réforme de la justice rend difficile d’être optimiste quant à l’impact durable de la condamnation de Chauvin, mais la nature historique de cette affaire doit avoir un certain poids – n’est-ce pas?

Le changement est en train de se produire, mais il faut plus d’élan si nous voulons que le verdict de culpabilité de Chauvin ait un sens à plus grande échelle.

Voici pourquoi.

Derek Chauvin était jugé pour le meurtre de George Floyd, pas de la police – pas du système plus large.

Dans ses conclusions finales, le procureur Steve Schleider a déclaré au jury: «Pour être clair, cette affaire s’appelle l’État du Minnesota contre Derek Chauvin, et non l’État du Minnesota contre la police.»

Il a également soutenu que Chauvin «avait trahi son badge» en tuant Floyd.

Ces déclarations reflètent un thème plus large qui était en jeu tout au long du procès – distancier les actions de Chauvin de la police américaine en général.

Bien sûr, il faut dire que Chauvin est le principal responsable de la mort de Floyd et qu’il y a d’innombrables autres officiers qui auraient fait de meilleurs choix à son poste.

Mais nous ne pouvons ignorer la réalité selon laquelle Chauvin fait partie d’une grande cohorte d’officiers formés et payés pour être violents.

Les 18 plaintes précédentes déposées contre Chauvin ont été principalement ignorées par les affaires internes du département de police de Minneapolis, dont seulement deux ont été «fermées avec discipline», ce qui signifie qu’une lettre de réprimande était en cause. Un tel traitement des plaintes des citoyens ne fait que légitimer davantage sa violence.

Chauvin est celui qui a mal agi, mais peut-être aurait-il pu être averti, insulter ou peut-être même retiré de la force plus tôt.

Chauvin n’est que l’un des nombreux agents qui ont poussé trop loin la violence au nom de la police, mais l’un des rares à avoir été tenus pour responsables.

Et ne vous y trompez pas, c’est un criminel qui est tenu pour responsable. Ce n’est pas un grand acte de justice, la condamnation de Chauvin n’était que le moment venu.

Il a commis un meurtre. Il a été poursuivi. Il a été reconnu coupable par un jury composé de ses pairs.

C’est la réparation qui aurait dû être accordée dans le cas de nombreux autres hommes et femmes noirs dont la vie a été injustement prise par des policiers.

La condamnation n’annule pas la mort de George Floyd, ni ne corrige aucun des torts qui persistent dans la police américaine.

Le «mur bleu du silence» a enfin été brisé, mais sera-t-il reconstruit?

Le procès de Chauvin a pénétré ce que beaucoup appellent le «mur bleu du silence», une culture au sein des forces de l’ordre qui soutient les policiers refusant de dénoncer l’un des leurs.

Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a agi rapidement en mai dernier pour faire retirer Chauvin et ses collègues des forces après avoir vu la vidéo de Floyd implorant sa vie.

« M. La mort tragique de George Floyd n’était pas due à un manque de formation – la formation était là. Chauvin savait ce qu’il faisait », a déclaré le chef Arradondo dans un communiqué publié en juin 2020.« C’était un meurtre – ce n’était pas un manque de formation. C’est pourquoi j’ai agi rapidement en ce qui concerne l’emploi des officiers impliqués chez MPD. »

Il a été l’une des voix les plus importantes dans l’affaire contre Chauvin, condamnant constamment les actions de l’ancien policier comme une violation de la politique de la police.

Ce que nous ne voyons pas dans ces témoignages, c’est une interrogation sur les politiques elles-mêmes.

Chauvin s’est agenouillé trop fort sur le cou de Floyd pendant trop longtemps, mais personne n’a témoigné que peut-être que nos forces de police ne devraient pas du tout s’agenouiller sur le cou.

L’usage de la force qui est autorisé par la politique policière suit une ligne fine entre modéré et excessif, il n’est donc pas étonnant que des flics comme Chauvin vont régulièrement trop loin.

Le choix d’Armandondo de prendre la parole pourrait créer un précédent pour que d’autres officiers fassent de même.

Cela dit, nous avons tous regardé la vidéo de la mort de Floyd, il aurait donc été impossible pour la police de feindre l’ignorance. Et il est difficile d’imaginer que la condamnation de Chauvin empêchera soudainement tous les flics de se couvrir les uns les autres lorsque leur recours à la force va trop loin, en particulier lorsque leurs actions ne sont pas filmées.

Voici comment les choses pourraient réellement s’améliorer dans le domaine de la police – et l’ont déjà fait.

Malgré les affirmations de Schleider, il faut reconnaître que, sur un plan symbolique, l’Amérique et l’ensemble de la police n’ont pas seulement été jugés mais ont peut-être également été reconnus coupables.

Alors que le procès de Chauvin lui-même était particulièrement révolutionnaire en ce qui concerne la responsabilité de la police, il pourrait potentiellement créer une voie pour un changement significatif et une véritable réforme de la police.

Aussi lent que cela puisse être, nous assistons à un changement systémique qui prend forme.

La plupart des grandes villes ont apporté une sorte d’amendement aux politiques policières à la suite de la mort de George Floyd.

Dans le Kentucky, l’utilisation des mandats sans frapper a été limitée après la mort de Breonna Taylor.

Des caméras corporelles obligatoires aux interdictions d’étranglement, la réforme de la police à cette échelle n’avait pas eu lieu depuis la création du mouvement Black Lives Matter après l’acquittement de George Zimmerman du meurtre de Trayvon Martin.

Maintenant, après le verdict de culpabilité de Chauvin, plus d’élan a été mis derrière la loi George Floyd Justice Policing qui est bloquée au Sénat depuis mars.

La loi interdirait les étranglements et les mandats d’arrêt dans les affaires de drogue et réformerait l’immunité qualifiée, ce qui permettrait aux gens de poursuivre plus facilement des poursuites contre des agents de police devant un tribunal civil.

Aucun changement ne se produit du jour au lendemain, mais pour les communautés minoritaires, c’est une question de vie ou de mort.

Le temps n’est pas toujours de leur côté.

En moyenne, les policiers tuent trois Américains par jour, une statistique qui n’a pas beaucoup changé depuis que les gens ont commencé à suivre les données à ce sujet; ou les appels à la réforme ont commencé.

Depuis le début du procès de Chauvin, 64 personnes ont été tuées par la police, dont plus de la moitié étaient noires ou latino-américaines.

Les appels à la justice pour George Floyd vont maintenant passer à la justice pour Daunte Wright, Adam Toledo et les autres noms et visages qui ne sont pas repris par les médias.

Mais la vraie justice ne vient qu’en empêchant ces décès plutôt qu’en les vengeant après qu’ils se produisent.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.