Le verdict Chauvin et pourquoi personne ne sait à quoi ressemble la justice

La matinée du mardi 20 avril 2021 a commencé comme n’importe quel jour ordinaire. Je me suis levé, je me suis lavé les mains, j’ai fait une prière, je me suis brossé les dents, j’ai préparé mon thé vert et j’ai commencé à travailler.

Ce n’était pas une journée exceptionnelle – le travail à domicile pendant la pandémie faisait couler chaque heure dans la suivante. Les jours semblent flotter.

Mais il y avait un bourdonnement dans l’air. Nous savions qu’une décision dans le procès Derek Chauvin était proche, etLes gens de mon quartier disaient: « Nous attendions que la merde saute. »

Ce n’était pas seulement un procès au sujet d’un policier tuant un homme noir non armé, mais un procès sur la race, la blancheur, la noirceur, la loi et essentiellement la vie en Amérique. Les enjeux étaient extrêmement élevés. Pour être honnête, je n’avais pas ressenti autant d’anxiété dans l’air à propos d’un verdict depuis que l’assassin de Trayvon Martin avait été déclaré « non coupable ».

J’ai essayé de rester à l’écart du procès autant que possible. Lire et entendre parler de la disparition d’un autre homme noir était quelque chose dont ma santé mentale n’avait pas besoin, mais la nouvelle était incontournable.

Partout où je me suis tourné, il y avait des discussions, des mises à jour, et en parler. Derek Chauvin sera-t-il déclaré coupable? Combien de Noirs font partie du jury? Les Blancs auront-ils raison? La mort de George Floyd et les chutes se sont infiltrées dans chaque partie de la vie et dans ma vie.

En tant qu’homme noir, voir Floyd – comme toute autre personne noire – être tué de cette manière vous effraie.

Peu importe d’où vous venez, comment vous avez été élevé et ce que vous avez vécu, voir le moment où Chauvin a posé son genou sur le cou de Floyd et l’a assassiné vous frappe d’une manière que très peu de choses peuvent faire.

Finalement, je me suis rendu et j’ai été aspiré par les nouvelles.

D’un point de vue logique, le meurtre de George Floyd par l’ancien officier Derek Chauvin devrait être une évidence, l’un de ces rares cas de slam dunk qui n’aurait même pas dû être dénoncé.

Voici la vidéo, voici les preuves, voici comment cela a violé la loi – boum! Coupable.

Mais, parce que Floyd était un homme noir et Chauvin était un flic blanc, rien n’est garanti; tout peut arriver.

C’est une facette de la noirceur que beaucoup ne comprennent pas: peu importe que vous soyez la victime, celle qui est attaquée ou la personne qui est la cible de l’agression. En raison de la couleur de votre peau, le bénéfice de l’innocence est quelque chose qui ne vous sera jamais accordé.

Nous avons donc attendu, analysant tous les témoignages de la petite amie de Floyd, des collègues policiers de Chauvin, des médecins légistes et des témoins du meurtre. Passer en revue chaque détail, chaque mot.

L’Amérique donnerait-elle à la blancheur le bénéfice du doute comme elle l’a fait toujours semble l’avoir fait, ou est-il possible qu’il y ait un semblant de justice?

Lorsque le jury est revenu avec la décision, je me souviens avoir tenu mon téléphone, fixé l’écran, retenu ma respiration, ma main tremblait presque, attendant le verdict.

Lorsque le premier chef de culpabilité a été prononcé, j’ai pensé: «Wow».

Puis, alors que les autres verdicts de culpabilité étaient lus, j’ai souri et répété «Wow».

Je posai mon téléphone et secouai la tête avec un sourire. Il a en fait été reconnu coupable.

Après le verdict, j’ai reçu un appel de mon frère. Il était excité.

«Il a tous les comptes!» J’ai souri pendant que nous parlions. Mon frère est quatre fois père de trois garçons noirs et d’une fille noire. Le plus âgé a 13, 5’7 et grandit tous les jours.

Je m’inquiète pour lui parce que je sais comment le monde percevra mon neveu. Il pourrait être le garçon noir le plus non menaçant que vous puissiez trouver et pourtant, la police trouvera une raison de le considérer comme dangereux.

En tant qu’homme de 42 ans, je ne m’inquiète pas de ma vie, mais des jeunes garçons noirs qui viennent derrière moi. Leur vie pourrait être écourtée à cause de la peur irrationnelle d’un flic blanc à leur égard.

Vous pouvez enseigner aux garçons noirs toutes les manières dont ils devraient se comporter lorsque la police les arrête, mais en fin de compte, rien de tout cela n’a vraiment d’importance; c’est une décision de vie ou de mort de la police à ce moment-là.

C’est une réalité qui donne à réfléchir à laquelle je ne peux rien faire.

Beaucoup de gens en ligne qui se prononcent sur le verdict, en particulier ceux qui ne partagent pas ma couleur de peau, ont déclaré: «Ce n’est pas justice».

Qu’est-ce que la justice, alors? La vérité est que personne ne le sait – parce que les Noirs ne l’ont jamais eu.

Nous sommes un peuple qui a été privé des droits humains fondamentaux, alors pardonnez-nous d’avoir réellement un moment au soleil.

Les gens qui ne sont pas noirs ne comprendront jamais la peur d’être interceptés par un policier qui se demande «Est-ce que c’est ça? Vais-je rentrer à la maison? » Vous ne comprenez pas la paranoïa qui accompagne la fouille, l’arrestation et peut-être le meurtre.

Vous ne comprenez pas à quel point il est puissant de voir un officier de la loi condamné pour avoir tué quelqu’un non armé qui vous ressemble.

Oui, la vraie justice signifierait ramener Floyd à la vie. La vraie justice signifierait que je n’ai pas besoin de m’inquiéter si j’interagis avec un flic, en me demandant si je vis ou non et en m’inquiétant de la même manière pour mes neveux et ma nièce.

La vraie justice, c’est vivre dans un monde sans racisme / suprématie blanche / anti-noirceur. Donc, à cet égard, non. Il n’y a pas de justice.

Cependant, je peux dire que la balance a basculé vers l’Amérique noire et l’égalité pour la première fois depuis longtemps. Et ça faisait du bien.

Le lendemain, je me suis promené à Oakland, en Californie, et j’ai vu de nombreuses devantures de magasins barricadées. J’ai regardé autour de moi et j’ai réalisé que c’était parce que les gens craignaient un verdict de non-culpabilité.

C’est l’Amérique: les gens ont si peu confiance dans un système de justice qui a continuellement nié les droits humains fondamentaux aux Noirs que si Derek Chauvin était déclaré non coupable, toute la ville serait en proie à des troubles et de nombreux Blancs blâmeraient ceux qui expriment leur frustration. et appelez cela « incivil ».

Cela prouve également ce que j’ai toujours pensé: il n’y a pas d’ignorance au racisme. Les gens savent exactement ce qui est juste et ce qui était en jeu ici.

Quand je pense au meurtre de George Floyd et au voyage pour faire condamner Derek Chauvin, j’ai des pensées tristes et épuisées à propos de tout, même à un moment où je souhaite ressentir un pur espoir pour notre avenir.

Cela me fait mal que les Noirs doivent travailler sans relâche pour obtenir justice.

Cela me fait mal que même avec la vidéo et les témoins, nous retenions notre souffle pour un verdict juste.

Cela me fait mal de regarder les jeunes garçons noirs et de me demander s’ils connaîtront toujours le même sort que George Floyd.

Cela me fait mal de réaliser que la justice n’est presque jamais satisfaite.

C’est une victoire pour les manifestants qui ont travaillé sans relâche dans les rues, faisant des dons, marchant, documentant le moment et ne laissant jamais les racistes dominer le récit.

Plus important encore, c’est une victoire pour les Noirs.

Prenons une respiration, embrassons nos proches, reposons-nous et commençons à nous battre demain, car il y a toujours une autre bataille à mener.

LeRon L. Barton est un écrivain et conférencier qui a publié des essais sur la race, l’incarcération de masse, la politique, les affaires et les rencontres. Son travail est apparu dans Black Enterprise, Salon, Raconteur, The Good Men Project, Multibriefs et The EastBay Express. Il est également apparu sur The Stream d’Al Jazeera et a prononcé un discours TEDx sur le bégaiement de son enfance. Trouvez-le sur Twitter pour en savoir plus.