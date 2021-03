Le ventre du rover Perseverance touche le sol sur Mars, exposant son cœur d’échantillonnage de roches (vidéos)

Le Rover de persévérance Le système d’échantillonnage est un pas de plus vers la capture de précieuses roches de Mars pour une analyse ultérieure.

La persévérance, qui a atterri dans le cratère Jezero de Mars le 18 février , a fait tomber avec succès le « pan de ventre » couvrant son système d’échantillonnage la semaine dernière.

« Je vérifie les choses avant de libérer le ‘pan de ventre éjectable' », ont déclaré les membres de l’équipe de mission vendredi 12 mars via le compte Twitter officiel de Perseverance . Après que l’équipe ait eu la confirmation que Percy avait laissé tomber le pan de ventre comme prévu, ils ont publié des images et un nouveau tweet samedi (13 mars) montrant la couverture assise en toute sécurité sur la surface martienne.

« La prochaine étape consiste à vérifier mon système d’échantillonnage maintenant que son panneau de recouvrement est éteint », tweet du samedi ajoutée.

Le « ventre pan » nouvellement largué du rover Perseverance se trouve à la surface de Mars. L’équipe Perseverance a publié cette photo sur Twitter le 13 mars 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech via Twitter)

Le pan de ventre est un couvercle de protection qui reposait sur le système d’échantillonnage. Une courte vidéo Twitter du Jet Propulsion Laboratory de la NASA montre la séquence de déploiement , ce qui est assez simple; le plateau tombe directement du rover et expose le système d’échantillonnage sous Perseverance.

Le rover de la taille d’une voiture stockera des échantillons dans son ventre alors qu’il explorera la planète rouge, à la recherche de signes de vie ancienne dans sa zone d’atterrissage du cratère Jezero et au-delà.

« Le ventre du rover abrite tout l’équipement et les fournitures nécessaires pour prélever des échantillons. Il contient un carrousel de forage rotatif, qui est une roue qui contient différents types de forets. À côté se trouvent les 43 tubes d’échantillons qui attendent d’être remplis, » Officiels de la NASA écrit dans un explicatif sur le système d’échantillonnage.

« Tandis que le grand bras du rover atteint et perce la roche, le ventre du rover abrite un petit bras robotique qui fonctionne comme un » assistant de laboratoire « pour le gros bras », ont ajouté des responsables de la NASA. « Le petit bras prend et déplace les nouveaux tubes d’échantillons vers la perceuse et transfère les conteneurs d’échantillons remplis dans un espace où ils sont scellés et stockés. »

Les échantillons seront éventuellement mis en cache dans un ou plusieurs «dépôts» sur la surface martienne, qui seront bien marqués en utilisant des repères locaux (tels que des roches) et des coordonnées depuis l’orbite.

Une future campagne de retour d’échantillons atterrira près du (des) dépôt (s), récupérera les échantillons et les lancera sur l’orbite de Mars pour leur retour sur Terre. Cette campagne de retour n’est pas entièrement approuvée ou financée encore, mais la planification est en cours par la NASA et l’Agence spatiale européenne pour un éventuel décollage plus tard cette décennie. Les échantillons pourraient arriver sur Terre dès 2031, ont déclaré des responsables de la NASA.

Apporter des morceaux immaculés de la planète rouge sur Terre permettra aux scientifiques de rechercher Vie sur Mars en utilisant des instruments de laboratoire avancés et non portables, en supposant que la mission satisfait à toutes les exigences en matière de protection des échantillons et de maintien de la Terre exempte de contaminants.

