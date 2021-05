Le Venezuela présente un nouveau plan de politique économique

HUDOR Robinet de lavabo surélevé nickel brossé AXIS - HUDOR- B1116901

Mitigeur de lavabo surélevé pour vasque haute posée sur plan.Un nouveau souffle de modernité :Une collection dans l'ère du temps, résolument design et élégante. Pour accentué l'effet 'indus' le revêtement présente des sciures pour relief.Un chrome éclatant :Par un procédé d'usine bien encadré, ce robinet vous ai proposé en haute finition nickel brossé.Robustesse et durabilité :Le laiton constitue la matière principale de ce robinet, lui assurant robustesse, longévité ainsi qu'une étanchéité parfaite.Protection de l'environnement :Ce robinet est équipé d'un aérateur et limite la consommation d'eau à hauteur de 30%.Votre robinetterie est équipée :- D'un corps en laiton massif- De flexibles d'alimentation rigides, soudés au corps du robinet- D'un aérateur d'eau (fabrication Suisse) - D'une cartouche céramique NF 35 mmCaractéristiques techniques :Dimension : 15,6 cmHauteur totale : 29,2 cmMatière principale : Laiton Coloris : Nickel brossé/satinéRelief : SciéLimiteur de débit : ouiLimiteur de température : ouiBec fixe : ouiType de pose : Sur plage lavabo/plan de toilette pour vasque à poserVidage non fourni, voir nos suggestions SOBRICONorme NF et UPEC : Qualité et sécurité certifiéesGarantie 5 ansHUDOR garantie 500 000 allumages de votre robinet pour une longévité d'au moins 10 ans.