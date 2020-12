Le Venezuela et la production aurifère en période de pandémie

Vivre pour jouer, jouer pour vivre

Ce n’est un secret pour personne que le Venezuela est confronté à la plus grande crise socio-économique de son histoire. Au cours des cinq dernières années, le pays a traversé plusieurs étapes par lesquelles les Vénézuéliens ont dû trouver différentes façons de faire face à la situation, l’une des plus populaires étant la culture de l’or, avec de plus en plus de personnes se tournant vers cela comme un moyen de revenu.

L’échange d’or et d’objets dans les jeux MMO contre de l’argent réel n’est pas nouveau. En 2006, les entreprises dédiées à cette activité étaient déjà connues et, en 2008, des estimations du nombre de personnes qui ont survécu grâce à elles ont été données, indiquant la Chine comme principal exposant. Dans le cas du Venezuela, en 2017, Nathan Grayson a publié un article dans Kotaku parlant de la situation et y compris des entretiens avec plusieurs jeunes qui se livraient à la vente d’or de jeu RuneScape, plus précisément sa version Vieille école (à partir de maintenant je l’appellerai seulement RuneScape pour plus de commodité). Dans cet esprit, il peut sembler que tout est déjà dit, et en parler davantage ne serait que redondant. Cependant, il a beaucoup plu depuis et les choses ont changé. De plus, en tenant compte du fait qu’à peu près au même moment où l’article a été publié dans Kotaku, mes frères et moi avons rejoint des milliers d’autres Vénézuéliens qui ont gagné de l’argent grâce à ce jeu, je veux croire que mon point de vue peut contribuer quelque chose.

Les deux événements spécifiques qui ont le plus affecté le portefeuille vénézuélien ces dernières années sont probablement la reconversion monétaire de 2018., avec lequel cinq zéros ont été éliminés de notre monnaie (ceci couplé au fait que moins d’un an plus tard le cône monétaire a été élargi à nouveau avec trois nouveaux billets sont probablement l’exemple le plus clair de l’hyperinflation dont souffre le pays), et la dollarisation non officielle de l’économie. « Maintenant tout est en dollars«Est devenu une expression très courante jusqu’à récemment, puisque toutes les entreprises acceptent le change comme moyen de paiement et la plupart des prix des produits sont mesurés en fonction de la valeur du dollar. Cependant, les salaires dans toutes les entités publiques ne le sont pas, avec lesquels nous avons un salaire minimum équivalent à moins de deux dollars alors qu’un kilogramme de riz vaut entre quatre-vingts cents et un dollar. S’il est vrai que fermiers d’or Nous avons déjà généré des revenus en fonction de la devise américaine, ces deux facteurs ne nous laissent pas indifférents, car tous deux ont provoqué des hausses de prix des produits, avec lesquels alors qu’en 2017 avoir dix dollars était considéré comme une grosse somme d’argent, il est aujourd’hui clairement insuffisant.

Désormais, se consacrer totalement ou partiellement à agriculture aurifère Cela implique que vous devez vous en tenir à un autre système économique: celui de l’intérieur du jeu. Depuis plus de trois ans que je vends de l’or RuneScape, J’ai vu comment le marché du titre fluctue en raison de l’augmentation des joueurs comme moi et des actions conséquentes de Jagex, ses développeurs, pour l’empêcher de s’effondrer. L’or du jeu, qui lorsque j’ai commencé dans ce monde était capable de payer en un dollar pour un million de pièces, sa valeur a diminué de près de moitié. À leur tour, la plupart des méthodes les plus populaires à l’époque ne sont pas rentables ou exigent qu’elles passent beaucoup plus d’heures qu’auparavant pour voir les avantages. Des méthodes telles que la maison des dragons verts ou la création de runes sont passées du statut de favoris – en raison du peu d’efforts et de l’investissement préalable dont elles avaient besoin – à être considérées comme une source de ridicule dans la plupart des groupes. De plus en plus d’entre nous se consacrent aux activités les plus compliquées pour, à la fois, augmenter les profits et éviter le plus grand démotivateur lorsqu’il s’agit de travailler avec ce titre: verrous de joueurs massifs que l’entreprise effectue constamment, fermant des milliers de comptes chaque semaine.

Les verrous et l’inefficacité des méthodes les plus simples ont rendu une grande partie des joueurs incapables de dépendre de la vente constante d’or, car il faut plus de temps pour préparer les comptes et il est beaucoup plus facile de finir par les perdre, ce qui est bien. une partie de la communauté préfère collecter de grosses sommes d’argent avant de vendre car il est très probable que peu de temps après, ils perdent définitivement ce compte. Cependant, la fermeture de compte est souvent erratique, sanctionnant les profils qui n’ont jamais été vendus ou qui n’en étaient qu’aux premiers stades du jeu. Pour cette raison, on en est venu à croire que le simple fait d’être connecté à partir d’un réseau vénézuélien augmente les chances d’être bloqué, tant de joueurs vivent dans la peur constante de perdre leur progression tandis que d’autres l’acceptent comme inévitable. Et même s’il n’est pas difficile de trouver des guides qui prétendent réduire le risque de fermeture, il n’y a vraiment rien qui assure la survie de votre personnage. En raison du mécontentement que cela génère, plus d’un a récupéré son ancien récit de Tibia ou migré vers d’autres MMO comme WoW Classic et Lame et âme. Mais s’il est vrai que ceux-ci peuvent générer des revenus plus élevés, les exigences minimales Paysage runique, sa faible difficulté en fonction de ce que vous faites et de ne pas avoir à faire un investissement initial, comme si cela se passait avec le titre de Tempête De Neige, le faire rester le plus exploité par une énorme différence.

À ce stade, il est impossible de ne pas parler de la réalité qui a défini ce 2020. En raison du COVID-19, au Venezuela, nous avons été enfermés pendant neuf mois. Les trois premiers mois de quarantaine radicale, et de là a commencé un système de flexibilité. Donc, Maintenant que le travail à domicile n’était plus un choix pour une bonne partie de la population, il était inévitable que le nombre de fermiers d’or augmentera encore plus. Dans ma propre rue, nous sommes passés de trois ou quatre personnes à une vingtaine d’années et dans le jeu, il est devenu plus difficile de trouver de l’espace libre dans diverses activités.

Parmi les effets que cela a eu sur l’écosystème du jeu, il y a la surexploitation de la zone de Revenants, qui se trouve dans une zone PvP. En réalisant cela, certains groupes de joueurs ont commencé à facturer en échange de ne pas vous tuer pendant que vous êtes sur ce site, formant ainsi plusieurs mafias qui ont gardé le contrôle de l’endroit. En raison de cette situation, les développeurs ont dû changer la distribution des monstres et modifier le système PvP dans la zone, entre autres. De plus, depuis le début du confinement, la valeur de nombreux objets dans le jeu a commencé à diminuer considérablement, de sorte que si vous passiez quelques jours sans jouer à votre retour, vous découvririez que vous perdiez de l’argent, et en tenant compte du fait que la plupart d’entre nous préfèrent avoir des objets et du matériel à la banque au lieu des pièces de monnaie, peu d’entre nous ne devions plus jouer pour ne pas augmenter les profits, mais pour au moins garder ce que nous avions à l’avance. Comme si cela ne suffisait pas, le prix de vente de l’or, qui était resté égal ou supérieur à cinquante cents par million de pièces, a atteint sa valeur la plus basse jusqu’à trente cents ou même moins, provoquant le désespoir. chez certains vendeurs.

Vivre au large agriculture aurifère ce n’est pas du tout facile. S’il est vrai que c’est une manière accessible de faire face à la crise que nous subissons, cela nécessite également que nous consacrions des heures abondantes par jour. Dans la plupart des cas, une personne finit par consacrer dix, douze heures ou plus pour subvenir aux besoins de sa famille ou pour collecter des fonds dans un but précis. Plus d’un commence excité par son attrait de l’extérieur; après tout, nous gagnons de l’argent en jouant. Cependant, lorsqu’ils rencontrent la réalité, ils se rendent compte que ça devient très dur pour nous – Personnellement, j’ai la chance de pouvoir partager la charge avec mes frères, donc chacun y consacre entre six et huit heures par jour -. Malgré cela, rares sont les personnes dont la vie a été sauvée grâce au fait qu’elles ont commencé à vendre de l’or Paysage runique ou un autre jeu. Pour être honnête, j’ai moi-même traversé des moments où je ne sais pas ce qui serait arrivé à moi et à ma famille si je n’avais pas connu le titre. En fin de compte, l’avenir est incertain, probablement dans un moment il ne sera plus viable, mais pour le moment, cela nous a aidés à respirer plus facilement en ces temps difficiles. Et c’est déjà quelque chose.