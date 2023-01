Le vendredi 13 original « Final Girl » rejoint la série Crystal Lake

Adrienne King, qui a joué l’original Final Girl de Friday the 13th, apparaîtra dans la série Crystal Lake de Peacock dans un rôle non divulgué.

L’original Friday the 13th ‘Final Girl’ rejoint la série Crystal Lake

A venir vendredi 13 séries Lac de cristal a beaucoup évolué depuis son annonce vers la fin de 2022. Alors qu’on pensait initialement que la série agirait comme une préquelle directe de la franchise d’horreur emblématique, ne touchant donc pas aux événements de vendredi 13 ou y compris Jason Voorhees portant un masque de hockey. Maintenant, il semble qu’en plus du tueur emblématique, la série comportera également une apparition de Adrien Kingqui a joué l’original Final Girl du film de 1980.





Hier a vu Lac de cristal le scénariste-producteur Bryan Fuller assistant à une projection de la sortie 3D de Jason, Vendredi 13 Partie 3suivie d’une session de questions-réponses sur l’A24 et le Peacock Lac de cristal séries. Eric Goldman de Fandom était sur place pour partager certains des nouveaux détails révélés par Fuller à propos de la série, notamment la révélation que King fera partie de la production dans un rôle récurrent. Alors que beaucoup pensent que King ne reprendra pas son rôle d’Alice, il convient de rappeler que l’actrice l’a reprise vendredi 13 rôle en 2021 dans le fan film Jason Rising, ce qui pourrait signifier qu’elle reviendra effectivement dans le rôle.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il y a un long chemin à parcourir avant Lac de cristal arrive sur Peacock, car le scénario reste à écrire. Cependant, dans une autre information glanée lors de la session, il a été révélé que Pousser un cri l’écrivain Kevin Williamson fournirait le scénario d’un épisode de l’émission.





Comment Crystal Lake racontera-t-elle une histoire de préquelle impliquant également Jason?

Paramount Pictures

Actuellement, des détails sur la façon Lac de cristal se dérouleront sont rares, mais beaucoup pensent que le projet pourrait bien faire pour vendredi 13 ce que Hannibal de Bryan Fuller a fait pour la franchise Hannibal Lecter. Bien que l’histoire puisse commencer comme une préquelle, elle pourrait également s’étendre à la tradition existante de la franchise, racontant même certains des films d’une manière ou d’une autre.

Au cours de la séance de questions-réponses, Fuller a cependant expliqué que Peacock n’avait commandé qu’une seule saison sur les quatre qu’il avait lancées, mais qu’il devrait payer une pénalité importante s’ils ne parvenaient pas à décrocher au moins une deuxième saison. De plus, on lui a demandé comment Pamela Voorhees, la mère de Jason, serait explorée dans la série. En réponse, il a déclaré: « Honnêtement, nous allons tout couvrir. La série couvre la vie et l’époque de ces deux personnages.

Les vendredi 13 franchise est une sorte d’oxymore dans le monde du cinéma. La série n’a reçu aucun éloge critique de la part de la majorité des critiques, mais a réussi à trouver constamment son public et à publier une suite après l’autre. Après avoir été coincé dans les limbes juridiques pendant près d’une décennie, les chances de voir un nouvel ajout à la franchise semblaient peu probables jusqu’à ce que les choses semblent changer à la fin de 2022. Maintenant, la question de savoir si une série télévisée peut faire quelque chose qu’aucun des vendredi 13 les films ont réussi et sont devenus un succès critique, c’est quelque chose que nous attendons encore un peu pour le découvrir.