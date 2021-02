Le vélo électrique le plus léger du monde ressemble à un vélo normal: l’astuce est dans la « bouteille d’eau » qui n’est pas du tout

À première vue, il ressemble à un vélo normal, mais à l’intérieur se cache un petit moteur électrique. Le nouveau Le HPS Domestique est le vélo électrique le plus léger, ne pesant que 8,5 kilogrammes. Ce vélo est la création de la marque HPS, basée à Monaco, et son coût n’est pas vraiment bon marché. En retour, nous avons un vélo construit avec des composants allemands et suisses dont le design a été soigné en détail.

Où se cachent le moteur et la batterie? Le premier composant est caché dans le tube de selle du vélo. Nous avons un peu Moteur de 200 watts et un couple maximal de 20 Nm. Conçu par le cycliste professionnel Phil Deignan, ce moteur est dans le tube diagonal du cadre et bien qu’il ne soit pas parmi les plus puissants, il suffit de fournir jusqu’à six niveaux d’assistance au pédalage.

Une batterie camouflée en forme de bouteille d’eau

Le moteur n’est pas visible de l’extérieur, mais le HPS Domestique cache également la batterie. En règle générale, de nombreux vélos design augmentent l’épaisseur du tube diagonal, mais ce n’est pas le cas. Le cadre en carbone du HPS Domestique a un tube avec une épaisseur et un poids standard, étant à toutes fins comme un vélo normal.

La solution est assez ingénieuse: la « bouteille d’eau » est en fait la batterie. C’est un Batterie de 193 Wh qui promet jusqu’à 3 heures d’autonomie. L’entreprise appelle le système de vélo le «Watt Assist System» et son objectif est de reproduire le poids des vélos normaux. est système, breveté par HPS, laisse la roue libre lorsque le moteur n’assiste pas le pédalage. Un mécanisme qui permet un pédalage plus doux.

Pour recharger la batterie, l’entreprise promet que nous pourrons le faire en deux heures. Nous n’avons pas de données concernant l’autonomie en kilomètres, mais compte tenu de sa taille, nous serions autour de 100 kilomètres. Sa vitesse maximale est limitée, par la législation européenne, à 25 km / h.

Avec un corps entièrement en carbone, le système électrique ne contribue que 1,5 kilogramme par rapport au total 8,5 kg. Un poids minimum qui s’intègre complètement au corps du vélo, en se faisant passer pour ce qu’il n’est pas.

Le HPS Domestique est un vélo haut de gamme et en tant que tel ajoute des caoutchoucs Pirelli P Zero, un guidon Deda Elementi et un design sur mesure par Campagnolo, l’une des entreprises les plus expérimentées.

Le vélo électrique commercial le plus léger vendu en Europe au prix officiel de 12.000 euros. De plus, HPS propose une batterie plus petite de 85 Wh pour une utilisation en vol et se recharge en une heure.

