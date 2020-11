"le Veilleur De Nuit" Review: Big Bart Vous Regarde

J’avoue: depuis que j’ai vu Ana de Armas dans « Knives Out », je m’intéresse à tous les films dans lesquels le cubain d’origine apparaît. L’observation du nouveau film de Michael Cristofer « The Night Clerk – I can see you » était donc évidente. Vous pouvez lire ici si la réputation en valait finalement la peine pour moi.

Je vois quelque chose que tu ne vois pas: l’histoire





En tant que réceptionniste, Bart (à gauche) pratique la communication interpersonnelle.



Image: © Natalie Cass / EuroVideo Medien GmbH 2020





Le détective Espada (à gauche) soupçonne que Bart (à droite) en sait plus qu’il ne révèle.



Image: © Natalie Cass / EuroVideo Medien GmbH 2020















Bart Bromley (Tye Sheridan), 23 ans, travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel. Comme le jeune homme souffre du syndrome d’Asperger, les interactions sociales sont difficiles pour lui et il est tout sauf sensible dans ses relations avec les autres. Pour compenser cette faiblesse, Bart a trouvé un moyen astucieux, quoique immoral: il a installé des caméras cachées dans les chambres d’hôtel, à travers lesquelles il étudie le comportement des clients.

Une nuit, Bart regarde une belle femme se battre avec un homme dans sa chambre. Un coup de feu peut être entendu, la femme est morte – et Bart a tout en vidéo. Au lieu de remettre les enregistrements à la police autour du détective Espada (John Leguizamo), le jeune homme garde le silence. Il est rapidement soupçonné d’avoir commis le meurtre.

Jusqu’ici, si effrayant. En tant que spectateur, vous vous demandez involontairement si les motifs de Bart pour ses «observations» sont vraiment aussi innocents qu’il le prétend. Ou s’il n’a pas simplement des tendances voyeuristes, que sa mère (Helen Hunt) passe simplement sous silence avec le trouble du développement autistique, comme le soupçonne l’enquêteur. Probablement un peu des deux.

Peu de temps après, Bart rencontre un autre client de l’hôtel, la jolie Andrea (Ana de Armas). La femme fatale ne semble pas gênée par le comportement interpersonnel maladroit du veilleur de nuit. Au contraire: Andrea flirte même avec le jeune homme. Inutile de dire que la beauté « accidentelle » qui est apparue immédiatement après le meurtre a ses propres raisons de vouloir être près de Bart …

Thriller sans frisson

« The Night Clerk » a été principalement annoncé comme un thriller policier ou un thriller mystérieux. Après l’avoir regardé, cependant, je dois dire: ce film a peu de thriller. Qui est le véritable meurtrier est clair pour le spectateur dès le début. Un arc de suspense ne se construit jamais ici. La façon dont l’histoire est racontée est trop calme, trop calme pour cela.

Au lieu de cela, « The Night Clerk » est plus une histoire de passage à l’âge adulte qui ondule lentement: premier baiser, premier amour, premier chagrin – y compris une affaire de meurtre et avec un personnage principal qui se débat avec les interactions sociales. Au cours du film, le protagoniste Bart semble se rapprocher un peu plus de son objectif de comprendre le monde qui l’entoure et d’y trouver sa place. En fait, il ne se passe plus rien.

Même émotionnellement, le film n’emporte pas ses téléspectateurs avec lui. L’intrigue est tout simplement trop prévisible pour cela et les personnages sont trop peu élaborés. Le concept de base – un jeune homme atteint du syndrome d’Asperger est impliqué dans une affaire de meurtre – a certainement du potentiel.

Casting solide, scénario médiocre

Ces yeux peuvent-ils mentir? Oui. Oui, vous pouvez.

En parlant de potentiel: ce n’est certainement pas à cause du casting que « The Night Clerk » n’est pas devenu le thriller captivant qu’il aurait pu être. Ana de Armas a déjà prouvé avec « Knives Out » qu’elle peut se démarquer dans un film étoilé, et j’ai hâte de la revoir dans « James Bond 007: No Time To Die ». Et la star de « Ready Player One » Tye Sheridan n’est en aucun cas inférieure à elle quand il s’agit de jouer. En tant que geek de la technologie socialement maladroit avec un regard instable et des tics nerveux, il est une fois de plus convaincant dans tous les domaines. C’est dommage que l’histoire simple n’ait plus exigé ces stars talentueuses.

Tout est question de perspective

Un autre avantage de « The Night Clerk » est le travail de la caméra. Le spectateur regarde encore et encore l’action à vol d’oiseau ou sous un angle nettement oblique. Cela crée de la distance. Nous devenons des observateurs de loin, tout aussi éloignés de ce qui se passe réellement que Bart.

Une belle idée, mais malheureusement le film n’en fait pas assez. Même les meilleures astuces visuelles ne peuvent pas compenser une histoire trop superficielle.

Conclusion: vérifier?

Malgré une mise en scène bien pensée et de nombreuses bonnes idées, le film de Michael Cristofer (« Original Sin ») n’est au final ni poisson ni viande. Un thriller sur un jeune homme atteint du syndrome d’Asperger impliqué dans une affaire de meurtre? Ça m’a l’air bien! Une relation délicate qui se développe entre un homme autiste et une femme confiante? Peut fonctionner (le roman « The Rosie Project » est recommandé pour cela). Un thriller sur un protagoniste voyeuriste épris de technologie? Bien sûr, pourquoi pas! Mais tout mettre en un seul film de 90 minutes est un peu trop une bonne chose.

Si « Psycho » d’Alfred Hitchcock est l’hébergement de luxe parmi les thrillers d’hôtels, « The Night Clerk » est une auberge deux étoiles. Avec une courte escale (par exemple un dimanche après-midi sur le canapé), vous ne pouvez pas vous tromper, car au moins le personnel fera de son mieux pour rendre votre séjour le plus agréable possible.

TURN ON note: 2,5 / 5

Comment regarder « The Night Clerk » « The Night Clerk – I Can See You » sera disponible en version numérique à partir du 5 novembre et sur DVD et Blu-ray à partir du 19 novembre.