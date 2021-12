Le véhicule Studebaker du film Muppet cherche des fonds pour sa restauration

« Ah, un ours dans son habitat naturel… . Un Studebaker ! En 1979, le public a pu voir leurs personnages préférés des Muppets faire leurs débuts sur grand écran dans Le film des Muppets. Le film était une histoire de road trip, qui suivait Kermit The Frog et tous ses amis alors qu’ils traversaient le pays en voiture pour se rendre à Hollywood. Maintenant, les propriétaires de l’une de ces voitures espèrent redonner à la voiture son ancienne gloire.

La voiture en question appartenait à Fozzie Bear, un amoureux de la comédie, qui a obtenu la voiture de son oncle en hibernation. Les deux étaient en fuite du méchant du film, Doc Hopper (joué par Charles Durning), et se sont cachés dans une église. C’est ici qu’ils ont été présentés au groupe The Electric Mayhem, qui a déguisé la voiture dans un travail de peinture psychédélique tout en chantant la chanson « Can You Picture That? » Ce travail de peinture a fini par sortir l’ours et la grenouille d’un appel rapproché en se fondant dans un panneau d’affichage de soda. Finalement, la voiture a été échangée après un bâillon impliquant le camion de plomberie de Gonzo et un impressionnant numéro d’équilibriste.

Deux voitures identiques ont été utilisées dans la production du film, toutes deux de 1951 Bullet Nose Commanders. Une voiture n’a pas été modifiée pour les longs plans, tandis que l’autre a été modifiée pour accueillir les artistes Muppet pendant que la voiture était en fonctionnement. L’utilisation de la signature de Jim Henson d’écrans de télévision miniatures a été utilisée pour cette réalisation. Une petite caméra a été installée dans l’avant signature de la voiture, qui alimentait un moniteur pour le conducteur conduisant le véhicule… dans le coffre ! Cela a permis aux interprètes de montrer Fozzie conduisant la voiture sans mettre en danger les membres de la distribution ressentis ou vivants.





Studebaker de Fozzie de MuppetWiki

Une fois le tournage terminé, la Studebaker modifiée a été bannie dans le backlot de Warner. Pendant plusieurs années, il est resté dans les limbes jusqu’à ce qu’il soit offert par le chapitre Orange Empire du Studebaker Driver’s Club au Studebaker National Museum de South Bend, dans l’Indiana. Le musée a depuis tenté de recevoir des dons pour une restauration complète, mais s’est maintenant tourné vers GoFundMe dans l’espoir de donner au projet un coup de pouce bien nécessaire. Voici ce que dit la page officielle de leurs plans pour leur petit morceau de l’histoire des Muppets.

Le musée recherche des fonds pour entreprendre une restauration intensive du véhicule, qui ramènera le schéma de peinture psychédélique dont se souviennent affectueusement des millions de personnes à travers le monde. Soutenir ce projet permettra à la voiture de ravir et d’éduquer les générations à venir… En plus de restaurer le design accrocheur, la voiture sera restaurée en état de fonctionnement et les modifications des effets spéciaux, nécessaires pour montrer les Muppets conduisant la voiture, seront préservées.

La page officielle poursuit en indiquant qu’en restaurant la voiture de l’intérieur vers l’extérieur, non seulement une pièce précieuse de l’histoire des Muppets sera préservée, mais cela permettra également au musée de prêter le véhicule à d’autres expositions du musée et salons automobiles ! À la date de cet article, le musée dispose actuellement d’un peu plus de 2 000 € sur son objectif de 175 000 €.

Vous pouvez voir la voiture dans son état actuel sur la série originale de Disney + Prop Culture, dans laquelle l’épisode 8 s’est concentré sur la recherche d’autant d’accessoires survivants du film que possible, y compris le musée Studebaker ! Le travail de peinture a malheureusement disparu et les composants à l’intérieur ont connu des jours meilleurs, mais il est toujours agréable de savoir qu’il y a des gens qui mettent autant d’efforts pour préserver des morceaux aussi cool de l’histoire du divertissement. Que vous soyez un fan de voitures ou un fan de Muppets, si vous avez quelques dollars supplémentaires qui traînent, ce n’est peut-être pas un mauvais projet pour les lancer. Peut-être que dans les prochaines années, vous pourrez voir un morceau de l’histoire des Muppets apporter des arcs-en-ciel à votre façon.









