Le Vatican enquête sur la photo sexy d’un mannequin sur le compte IG du pape François

Le mannequin a tweeté: « Au moins, je vais au paradis ».

Une enquête improbable a été lancée après que le public eut remarqué que le compte Instagram du pape « aimait » une photo sexy du mannequin brésilien, Natalia Garibotto. Quelqu’un a pris une capture d’écran qui semblait montrer que le pape François était un fan de la photo racée qui montrait le mannequin portant une version à peine là d’un uniforme d’écolière alors qu’elle découvrait son derrière. Après que la capture d’écran est devenue virale montrant que le compte « franciscus » a aimé la photo, le « j’aime » a été immédiatement supprimé et il est rapporté que le Vatican a lancé une enquête afin de découvrir comment quelque chose comme cela aurait pu se produire. le Agence de presse catholique rapporte que les comptes de médias sociaux du pape François sont gérés par une équipe d’employés, et non par le pape lui-même. Sans surprise, Garibotto a utilisé le moment viral à son avantage, y compris sa firme de publicité qui a écrit, «a reçu la BÉNÉDICTION OFFICIELLE DU PAPE». Sur Twitter, Natalia a ajouté: «Au moins, je vais au paradis» et «Frère en route pour le Vatican». L’Instagram du Pape ne suit pas Natalia Garibotto, et beaucoup soupçonnent que quelqu’un en charge de son compte a commis l’erreur sans savoir qu’ils étaient toujours connectés. On ne sait pas ce que le Vatican fera s’ils trouvent le coupable derrière le « j’aime », mais les blagues du Pape ont déjà afflué. Découvrez-le ci-dessous avec quelques photos de Garibotto. [via]