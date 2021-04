Le vaisseau spatial New Horizons Pluto de la NASA est toujours en train d’explorer, à 50 UA du soleil

Nouveaux horizons est sur le point d’atteindre un espace très raréfié, mais ne vous attendez pas à ce que la sonde de la NASA repose sur ses lauriers considérables.

Samedi soir (17 avril), New Horizons atteindra 50 unités astronomiques (UA) du soleil , une distance atteinte par seulement quatre autres sondes opérationnelles dans l’histoire des vols spatiaux. (Une UA est la distance moyenne Terre-Soleil – environ 93 millions de miles, ou 150 millions de kilomètres.)

Cette étape est l’occasion de célébrer et d’apprécier la mission épique de New Horizons, qui a donné à l’humanité ses premiers regards de près Pluton en juillet 2015 et suivi d’un survol d’Arrokoth, un monde encore plus lointain, trois ans et demi plus tard.

«Quand je m’arrête de tout le brouhaha quotidien de la planification et de la gestion, de l’analyse des données, des budgets et de toutes ces choses, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que nous avons accompli en équipe, c’est vraiment inspirant», Alan, chercheur principal de New Horizons Stern a déclaré à 45secondes.fr. « Parfois j’ai envie de me pincer. »

Mais il y a de nombreuses raisons de regarder en avant comme en arrière, car New Horizons est loin d’être terminé. Bien qu’elle traverse l’espace depuis 15 ans, la sonde reste en parfaite santé, a déclaré Stern, et elle pourrait continuer à étudier ses environs exotiques pendant de nombreuses années à venir.

«Nous avons de l’énergie et du carburant pour continuer jusqu’à la fin des années 2030», a déclaré Stern, qui est basé au Southwest Research Institute à Boulder, au Colorado. « Donc, nous sommes en quelque sorte à mi-chemin dans cette mission, en termes de ce qui est possible du point de vue de l’ingénierie. »

New Horizons est alimenté par un générateur thermoélectrique radio-isotopique (RTG), qui produit de l’électricité à partir de la chaleur émise par la désintégration radioactive du plutonium-238. Les RTG ont également alimenté la plupart des autres sondes spatiales de la NASA, y compris les quatre qui ont franchi le seuil de 50 AU avant New Horizons – Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 et Voyager 2.

Pioneer 10 et 11 ont cessé leurs activités il y a des années, mais les deux voyageurs restent actifs aujourd’hui, plus de 40 ans après le lancement. Tous deux explorent l’espace interstellaire: Voyager 1 est actuellement à environ 152 UA de la Terre et Voyager 2 à près de 127 UA de nous.

Le petit objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper, vu par la sonde New Horizons de la NASA lors de son survol le 1er janvier 2019. (Crédit d’image: NASA / Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins / Southwest Research Institute / Roman Tkachenko)

Un très long voyage

Le voyage de New Horizons a duré trois décennies et il est plein de rebondissements. Stern et ses collègues ont commencé à développer un projet Pluton à la fin des années 1980, mais la mission de 720 millions de dollars n’a obtenu l’approbation officielle qu’au début des années 2000. (Pour en savoir plus sur l’histoire tortueuse de la mission, lisez le livre 2018 de Stern et du scientifique planétaire David Grinspoon, « À la poursuite de nouveaux horizons . « )

New Horizons a été lancé en janvier 2006, chargé d’effectuer le tout premier survol de Pluton. La planète naine lointaine était mystérieuse depuis que Clyde Tombaugh l’avait découverte en 1930, apparaissant comme une goutte floue même sur les meilleures photos de la NASA. Le télescope spatial Hubble pourrait rassembler.

New Horizons a effectué son survol très attendu le 14 juillet 2015, en zoomant à moins de 12 550 km de la surface glaciale de Pluton. Les observations faites par la sonde lors de cette rencontre rapprochée ont transformé Pluton de cette goutte floue en un lieu réel – et un endroit incroyablement diversifié et intéressant à cela, avec d’imposantes montagnes de glace d’eau, un étrange «terrain à lames» et une gigantesque plaine de glace azotée qui forme un lobe d’un «cœur» désormais célèbre.

Après le survol, New Horizons a continué à collecter des données sur son environnement, l’anneau de corps glacés et largement espacés au-delà de l’orbite de Neptune connue sous le nom de Ceinture de Kuiper . La sonde a étudié son environnement local, observé un certain nombre d’objets de la ceinture de Kuiper (KBO) à distance et, le 1er janvier 2019, a effectué son deuxième survol rapproché, cette fois d’un petit KBO.

Au cours de cette rencontre du Nouvel An, New Horizons a zoomé à seulement 3540 km d’Arrokoth, soit environ 1 milliard de miles (1,6 milliard de km) au-delà de l’orbite de Pluton à l’époque. Les retours de cette rencontre rapprochée, la pièce maîtresse de la mission prolongée en cours de la sonde, étaient peut-être encore plus surprenants que les données de Pluton: l’Arrokoth de 22 milles de large (36 km) ressemble à un bonhomme de neige de l’espace aplati et rougeâtre, avec deux lobes distincts. .

Les observations de New Horizons montrent que Arrokoth est un objet vierge et primordial , un bloc de construction planétaire laissé par les tout premiers jours du système solaire. Et ses deux lobes étaient probablement des objets autrefois distincts, qui se sont réunis dans une douce fusion, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

« Nos deux cibles principales se sont avérées être des merveilles scientifiques – au-delà de nos attentes les plus folles dans les deux cas », a déclaré Stern.

À la recherche de la troisième cible de survol

L’équipe New Horizons a déjà commencé à rechercher un autre KBO le long du trajet du vaisseau spatial, en utilisant des photos capturées par des instruments puissants tels que le télescope Subaru à Hawaï. Stern a souligné qu’un troisième survol est un long tir, étant donné la faible densité de population de la ceinture de Kuiper, mais lui et ses collègues font tout ce qu’ils peuvent pour augmenter leurs chances.

Par exemple, les membres de l’équipe de mission JJ Kavelaars et Wes Patrick ont ​​récemment commencé à appliquer des techniques d’apprentissage automatique à la recherche des KBO à étudier, à la fois de loin et de près.

Lorsque le duo « a réexaminé les données de recherche 2020 via leurs nouveaux outils logiciels, cela a non seulement fonctionné 100 fois plus vite, mais il a également généré des dizaines de nouveaux KBO que les chercheurs humains n’avaient pas trouvés dans les images de recherche! » Stern a écrit dans un mise à jour de la mission le mois dernier . « Nous profiterons à nouveau de ce nouvel outil important plus tard cette année, et l’année prochaine et par la suite également. »

Même si aucune cible de survol appropriée ne se présente, New Horizons aura beaucoup à faire au cours des mois et des années à venir. La sonde a déjà observé près de 30 KBO à ce jour de loin, a déclaré Stern, et en étudiera trois autres le mois prochain si tout se passe comme prévu.

La campagne de mai sera « une autre brique dans le mur de la constitution d’une collection statistiquement pertinente de KBO que nous avons étudiés d’une manière que vous ne pouvez pas faire sauf en étant dans la ceinture de Kuiper, soit à force de près, soit à la suite de les différents angles sous lesquels nous voyons les choses », a déclaré Stern. « Nous construisons cette base de données. C’est un héritage. »

New Horizons fera également d’autres travaux. Il continuera à collecter des données sur Uranus et Neptune , par exemple, et continuez à caractériser son environnement de la ceinture de Kuiper, un domaine que très peu de sondes ont exploré à ce jour. Et, à condition qu’il reste en bonne santé et que la NASA continue d’approuver les extensions de mission, New Horizons enseignera aux scientifiques les royaumes au-delà de la ceinture de Kuiper, dont le bord extérieur se trouverait à environ 70 UA de le soleil .

New Horizons atteindra cette limite à la fin des années 2020, a déclaré Stern. Le vaisseau spatial pourra probablement atteindre 100 UA environ au moment où sa puissance sera épuisée à la fin des années 2030, renforçant ainsi sa place dans l’histoire de l’exploration.

« Nous avons dit que nous construirions un vaisseau spatial qui pourrait voler à travers le système solaire et explorer de nouveaux mondes », a déclaré Stern. « Et nous l’avons fait, et nous le faisons toujours. Mais quand je prononce les mots – ils ressemblent à de la science-fiction, mais ils ne le sont pas. »