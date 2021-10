Le vaisseau spatial Juno de la NASA révèle la profondeur de la grande tache rouge de Jupiter ; voici tout ce que vous devez savoir

in

Les données obtenues par le vaisseau spatial Juno de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont récemment révélé de nouveaux faits sur Jupiter. Selon les dernières recherches, la Grande Tache Rouge, une tempête circulaire qui fait rage sur la planète depuis des siècles, s’étend jusqu’à la planète elle-même.

Selon un rapport en Le bord, la Grande Tache Rouge est à environ 300 et 500 kilomètres. Alors que le chiffre semble petit par rapport au diamètre de la tempête circulaire, qui fait plus de 16 000 kilomètres de large, si l’on imagine la tempête sur Terre, « elle s’étendrait jusqu’à la station spatiale », selon Yohai Kaspi, un co Juno. -chercheur à l’Institut des sciences Weizmann en Israël. La recherche a été publiée récemment dans la revue Science.

En 2011, la NASA avait lancé son vaisseau spatial Juno pour se rapprocher de la géante gazeuse. Il a fallu cinq ans à l’engin pour atteindre le voisinage de la planète et s’insérer dans une large orbite autour d’elle. L’orbite a amené le vaisseau spatial près de Jupiter tous les 53 jours et a même passé au-dessus des pôles de la planète, ce qui n’avait jamais été vu auparavant par les scientifiques.

En janvier de cette année, la NASA a déclaré que la mission de Juno en orbite autour de la géante gazeuse avait été prolongée jusqu’en septembre 2025.

Selon les données recueillies par Juno passant au-dessus de la Grande Tache Rouge à deux reprises en 2019, la Grande Tache Rouge est profonde mais pas autant que les courants-jets entourant la tempête, qui s’étendent jusqu’à 3 000 kilomètres.

Selon Marzia Parisi, chercheuse au sein de l’équipe du vaisseau spatial au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, les données révèlent combien il reste encore à apprendre sur Jupiter, ajoutant que « nous avons maintenant une vue tridimensionnelle complète », au lieu de la 2D précédente. vue des télescopes.

Selon CNN, la taille de la Grande Tache Rouge diminue, alors même que la tempête continue. Depuis 1979, la tempête, qui faisait alors deux fois le diamètre de la Terre, a diminué d’au moins un tiers.

Les données recueillies sur les pôles de Jupiter ont révélé que la planète se présente sous la forme de cinq tempêtes cycloniques en forme de pentagone au pôle sud ainsi que de huit tempêtes cycloniques formant un octogone au pôle nord.

Les cyclones sont restés en place car les cyclones au sommet de chaque pôle repoussent les tempêtes essayant de se déplacer vers les pôles.

