Le vaisseau spatial Juno de la NASA examinera de plus près la lune de Jupiter Ganymède

07 juin 2021 19:35:04 IST

Le vaisseau spatial Juno de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) effectuera des survols consécutifs et examinera de plus près la lune de Jupiter, Ganymède. Selon Espace.com, une bonne vue de Ganymède n’a pas été capturée depuis que le vaisseau spatial Galileo l’a dépassé en l’an 2000. Ganymède, qui est plus grand que Mercure, est la seule lune qui a un champ magnétique. Juno s’approchera à moins de 1038 km (645 miles) de la plus grande lune du système solaire.

Comme mentionné dans un blog du Jet Propulsion Laboratory de la NASA (JPL), Juno se rapprochera de Ganymède le 7 juin à 23h05 IST (13h35 EDT).

Il mentionne en outre qu’avec l’aide du vaisseau spatial Juno, les chercheurs auront un aperçu de l’ionosphère, de la coquille de glace, de la composition et de la magnétosphère de la lune de Jupiter.

Scott Bolton, chercheur principal de Juno du Southwest Research Institute de San Antonio, a déclaré qu’il y aura un équipement spécial sur Juno qui permettra aux chercheurs de voir Ganymède d’une manière qui n’a jamais été possible auparavant. Bolton a ajouté qu’en volant si près de la lune de Jupiter, ils aideraient la prochaine génération de missions, y compris l’explorateur de lunes JUpiter ICy [JUICE] par l’Agence spatiale européenne (ESA) et Europa Clipper par la NASA.

La caméra de navigation de l’unité de référence stellaire (SRU) de Juno aidera non seulement le vaisseau spatial à suivre sa trajectoire, mais sera également utilisée pour collecter des images afin d’étudier l’environnement de rayonnement à haute énergie de Ganymède.

Trois heures avant que le vaisseau spatial Juno ne fasse son approche la plus proche, son équipement va commencer à collecter des données.

Afin d’obtenir des détails sur sa croûte d’eau et de glace, les instruments du spectrographe ultraviolet (UVS), du radiomètre à micro-ondes (MWR) et du mappeur auroral infrarouge jovien (JIRAM) seront utilisés à cette fin. Une expérience d’occultation radio sera également réalisée à l’aide de signaux reçus des longueurs d’onde radio en bande X et en bande Ka de Juno. Cette expérience étudiera l’ionosphère de Ganymède.

