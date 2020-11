Le vaisseau spatial de SpaceX est prêt pour un vol de 15 km de haut la semaine prochaine, Elon Musk ne voit que 33% de chances de succès

SpaceX est prêt à passer à la phase suivante avec son Starship. Le navire le plus grand et le plus puissant de la société est encore en construction et en test, mais nous l’avons déjà vu prendre son envol à l’occasion. Pour la semaine prochaine, il se prépare pour son plus haut vol, un total de 15 kilomètres de haut puis, surtout, un atterrissage réussi. Même Elon Musk lui-même n’a pas beaucoup d’espoir que cela se passera bien.





En août de cette année, Starship a effectué l’un de ses premiers essais en vol. Seul le corps principal et avec le navire inachevé, atteint une hauteur d’environ 150 mètres. Maintenant que le navire est presque terminé, ils vont tester un vol 100 fois plus grand.

Peu de possibilités, de nombreux plans

Selon ils ont annoncé, attendent effectuer le premier vol à haute altitude pour le Starship la semaine prochaine. Il n’y a pas de date précise et ils ne garantissent pas à 100% qu’ils feront le test. De nombreux facteurs entrent en jeu, du développement du navire aux conditions météorologiques.

Les tests devraient être effectués avec le prototype SN8. Auparavant, le prototype SN6 prenait son envol et ce n’était pratiquement que le corps. Cette fois, il a déjà le nez sur le dessus et ses nageoires aussi. Des tests comme ceux-ci sont effectués pour voir si l’engin spatial est capable de résister aux fortes pressions et températures causées par les moteurs et à la montée dans l’atmosphère.

D’une manière ou d’une autre, pas beaucoup de chance de succès. Au moins ça Elon Musk dit, qui disent que le succès est de 1/3 étant donné le nombre de choses qui doivent bien se passer. Donc, la semaine prochaine, nous verrons si le gigantesque navire monte dans l’atmosphère et descend ou finit par se briser à un moment donné de ce processus.

Quoi qu’il en soit, SpaceX a également les prototypes SS9 et SN10 prêts. C’est la stratégie de SpaceX avec Starship: avoir et construire différents prototypes en parallèle pour tester rapidement de nouvelles itérations et ne dépend pas d’un seul modèle. Cela accélère sans aucun doute le processus de développement, même s’il implique également une consommation considérable de ressources financières et humaines.

Starship est gigantesque, un navire conçu pour les voyages interplanétaires. À 50 mètres de haut et doté de trois moteurs Raptor, le vaisseau spatial est l’un de ceux choisis pour emmener les astronautes sur la Lune et même sur Mars. Elon Musk rêve vraiment haut, il espère placer un million de personnes sur Mars d’ici 2050, et Starship est crucial pour cela.

Via | Espace