Le vaisseau spatial de SpaceX atterrit avec succès pour la première fois … pour exploser quelques minutes plus tard

La troisième fois chanceux. SpaceX a réalisé débarquez avec succès votre gigantesque vaisseau Starship pour la première fois. Après avoir plané dans le ciel, le prototype SN10 est revenu à la surface de la terre et s’est tenu sur un sol solide. Bien sûr, quelques minutes plus tard, il a volé dans les airs.





Le dernier prototype de Starship, le SN10, a réussi le test en haute altitude. La fusée s’est élevée de près de dix kilomètres dans les airs après un décollage en douceur. Il s’agissait ensuite de redescendre en faisant le fameux « belly flop » dans lequel la fusée dégringole. Mètres de la surface se redressa et descendit doucement pour atterrir.

Mais il était trop tôt pour chanter la victoire, le navire d’Elon Musk, quand tout semblait fini, a soudainement explosé en volant dans les airs sur la rampe de lancement. Ils n’ont pas encore précisé pourquoi cela s’est produit.

L’objectif principal des prototypes de Starship pour l’instant est démontrer comment fonctionnent les mouvements contrôlés des ailettes et des propulseurs pour placer la fusée verticalement et atterrir. C’est-à-dire la manœuvre «bellyflop» dans laquelle la fusée passe d’une position horizontale à une position verticale. Ensuite, les trois moteurs Raptor sur la base sont chargés de ralentir au maximum la descente.

Auparavant, SpaceX a essayé à la fois avec un prototype à moitié construit et avec le SN8. Le premier s’est élevé de quelques mètres et est redescendu, le second de plusieurs kilomètres et quand il est redescendu et a touché terre, il a explosé. Dans ce cas, le nouveau prototype avance un peu plus et réalise un atterrissage réussi.

De Boca Chica à Mars

Plans pour le vaisseau spatial ils sont aussi gros que le navire lui-même. Elon Musk, dans sa vision de coloniser Mars, envisage d’utiliser le Starship pour les voyages interplanétaires. C’est un navire assez grand pour transporter des humains sur de longues distances et surtout pour atterrir et décoller.

Avant de coloniser Mars, le vaisseau va emmener les humains sur la lune. Hier encore, nous avons reçu des nouvelles de la façon dont le voyage autour de la Lune se déroulerait en 2023 et dans un vaisseau spatial. Un voyage qui a 8 places gratuites avec tout payé et qui sera tiré au sort. Après cela, Mars, avec l’intention d’envoyer un million de personnes sur Mars d’ici 2050.

Via | Spacex