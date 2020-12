Le vaisseau spatial de la NASA repère l’atterrisseur chinois Chang’e 5 sur la lune

L’orbiteur de reconnaissance lunaire de la NASA a capturé une image de l’atterrisseur chinois Chang’e 5 sur la lune quelques heures seulement après son atterrissage historique.

L’atterrisseur Chang’e 5 s’est posé sur la surface lunaire le mardi 1 décembre dernier. Grâce à la publication rapide par la Chine de la superbe vidéo d’atterrissage de Chang’e 5, l’équipe de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) a pu localiser les 4 -ton vaisseau spatial dans Oceanus Procellarum, l ‘«océan des tempêtes», et préparez-vous au moment où le LRO passerait au-dessus le lendemain.

L’image montre l’atterrisseur Chang’e 5 au centre de trois cratères. Les systèmes automatisés avaient aidé le vaisseau spatial à éviter ces dangers pour atterrir en toute sécurité.

En relation: La Chine sur la lune! Une histoire des missions lunaires chinoises en images

La zone relativement plate près de l’atterrisseur Chang’e 5 a été créée par des laves basaltiques. Bien que vieille de plus d’un milliard d’années, cette unité de basalte serait beaucoup plus jeune que les zones d’atterrissage d’Apollo, âgées de plus de 3 milliards d’années. Les échantillons sont donc d’un grand intérêt pour les scientifiques, qui veulent savoir pourquoi cette région a été volcaniquement active beaucoup plus récemment que la plupart des autres endroits sur la Lune.

L’image a été prise avant que le véhicule d’ascension Chang’e 5 ne décolle de la surface avec les échantillons prélevés. Le véhicule d’ascension a depuis effectué un rendez-vous et un amarrage spectaculaires avec l’orbiteur Chang’e 5 et remis les échantillons. Chang’e 5 commencera son voyage vers la Terre plus tard cette semaine.

Une vue plus large de la zone d’atterrissage de Chang’e 5 prise par LRO. (Crédit d’image: NASA / GSFC / Arizona State University)

La mission de retour d’échantillons de Chang’e 5 ne devrait durer que 23 jours, se terminant par un atterrissage en Mongolie intérieure vers le 17 décembre.

LRO, quant à lui, cartographie la lune en haute définition depuis plus de 11 ans tout en recherchant des signes d’eau.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.