Le vaisseau spatial DART de la NASA percute avec succès un astéroïde lors d’un test historique de défense planétaire

C’était un smash-up cosmique regardé dans le monde entier.

Lundi, un vaisseau spatial de la NASA a percuté intentionnellement un astéroïde lors d’un test historique de la capacité de l’humanité à protéger la Terre d’une collision potentiellement catastrophique avec une roche spatiale.

La sonde DART de l’agence, abréviation de Double Asteroid Redirection Test, a effectué la première manœuvre du genre sur une petite roche spatiale inoffensive connue sous le nom de Dimorphos, qui se trouve actuellement à environ 6,8 millions de kilomètres de la Terre.

La mission de 325 millions de dollars a été conçue pour voir si « pousser » un astéroïde peut modifier sa trajectoire, offrant aux scientifiques un test précieux dans le monde réel des technologies de défense planétaire.

Le vaisseau spatial DART, qui a à peu près la taille d’un distributeur automatique, s’est écrasé sur Dimorphos lundi à 19 h 14 HE, volant de front dans la roche spatiale à 14 000 milles à l’heure. Cela peut prendre jusqu’à plusieurs semaines à la NASA pour confirmer tout changement dans la trajectoire de la roche spatiale, mais l’objectif est de raccourcir de plusieurs minutes l’orbite de près de 12 heures de l’astéroïde.

Dans une situation réelle de défense planétaire, même une petite modification de la trajectoire d’un astéroïde – à condition qu’il soit encore assez loin – pourrait suffire à éviter un impact apocalyptique.

Dimorphos mesure 525 pieds de large et orbite autour d’un astéroïde beaucoup plus grand de 2 500 pieds nommé Didymos. Ni Dimorphos ni Didymos ne représentent une menace pour la Terre, selon la NASA.

Le vaisseau spatial DART a été lancé dans l’espace en novembre 2021 et a passé 10 mois à voyager vers sa cible astéroïde.

La sonde ne devrait pas survivre à l’accident, mais un petit satellite de fabrication italienne qui a été déployé dans le cadre de la mission volera à moins de 25 à 50 milles de Dimorphos quelques minutes après l’impact pour prendre des photos des conséquences.

Dans les jours et les semaines à venir, des télescopes au sol seront utilisés pour étudier Dimorphos et chronométrer son orbite. Une mission ultérieure dirigée par l’Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu en 2024, étudiera le cratère d’impact sur l’astéroïde et étudiera plus en détail Dimorphos et Didymos.

La NASA espère que le crash du DART prendra jusqu’à 10 minutes de l’orbite de Dimorphos autour de Didymos. Au fil du temps, ce changement relativement faible devrait augmenter. En cas de succès, cela démontrerait l’efficacité d’une telle manœuvre lorsqu’un astéroïde potentiellement dangereux se trouve à des millions de kilomètres.

La mission DART fonctionne comme une preuve de concept de la déviation des astéroïdes en tant que stratégie de défense planétaire. Les données du test démontreront non seulement si l’idée fonctionne, mais aideront également la NASA à comprendre comment elle pourrait être appliquée à l’avenir.

Le bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA est chargé de rechercher des objets proches de la Terre qui pourraient constituer une menace pour la planète. L’agence a déclaré qu’aucun astéroïde connu de plus de 450 pieds de diamètre n’avait de chance significative de frapper la Terre au cours des 100 prochaines années, mais les scientifiques ont averti que seule une fraction des petits objets géocroiseurs avaient été trouvés.

Bien que la perspective d' »astéroïdes tueurs » puisse sembler farfelue, la menace n’est que trop réelle, a déclaré Bruce Betts, scientifique en chef à la Planetary Society, une organisation à but non lucratif qui mène des recherches, des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir l’exploration spatiale.

L’exemple le plus connu d’impact cataclysmique s’est produit il y a environ 66 millions d’années, lorsque l’astéroïde Chicxulub, dont on pensait qu’il mesurait entre 6 et 10 miles de large, a percuté la Terre et déclenché une extinction de masse soudaine. L’incident a anéanti les dinosaures et tué près des trois quarts de toutes les espèces végétales et animales qui vivaient sur Terre à l’époque.

Le plus grand impact d’astéroïde de l’histoire enregistrée a eu lieu il y a 114 ans, lorsqu’une roche spatiale a explosé au-dessus d’une partie reculée de la Sibérie en 1908. L’incident, connu sous le nom d ‘«explosion de Tunguska», a aplati des arbres sur 500 000 acres de forêt inhabitée. , selon la NASA. Des mystères subsistent au sujet de l’incident de Tunguska, mais les scientifiques ont déclaré que l’impact avait probablement été causé par une roche spatiale mesurant entre 164 et 262 pieds de diamètre.

Même des roches spatiales beaucoup plus petites peuvent causer des dommages étendus.

En 2013, un rocher spatial de la taille d’un court de tennis mesurant environ 65 pieds de large a traversé le ciel et a explosé dans l’atmosphère à environ 20 miles au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie.

L’explosion a libéré une énergie équivalente à environ 440 000 tonnes de TNT, selon la NASA. L’explosion et son onde de choc ont soufflé des fenêtres et aplati des arbres sur une zone couvrant des centaines de kilomètres carrés. Plus de 1 600 personnes ont été blessées dans l’incident.

« Tcheliabinsk a été un signal d’alarme », a déclaré Betts. « Les gens ont commencé à le prendre beaucoup plus au sérieux après cela, et l’idée de la défense planétaire est devenue beaucoup plus acceptée publiquement. »

Betts a ajouté qu’il espère que la mission DART continuera à sensibiliser à l’importance de la défense planétaire.

« Il se prépare à un type de catastrophe inhabituel, car il a le potentiel de causer des dommages catastrophiques, mais ces choses ne se produisent pas très souvent », a-t-il déclaré. « Mais si nous le planifions et faisons l’effort maintenant, cela portera ses fruits et nous pourrons en fait empêcher une énorme catastrophe à l’avenir. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.