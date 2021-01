Le vaisseau spatial chinois Tianwen-1 atteindra l’orbite de Mars le 10 février

L’orbiteur et le rover chinois Tianwen-1 Mars se dirigent vers la planète rouge et se préparent à arriver le 10 février, a déclaré la China National Space Administration (CNSA).

Tianwen-1 est dans l’espace depuis près de 24 semaines et se trouvait à environ 81 millions de miles (130 millions de kilomètres) de la Terre et à 5,15 millions de miles (8,3 millions de km) de Mars le 3 janvier, heure de Beijing, selon la CNSA.

Avec tous les systèmes fonctionnant normalement, le vaisseau spatial devrait entrer en orbite sur Mars le 10 février, selon le réseau de nouvelles chinois CCTV. Le vaisseau spatial de cinq tonnes brûlera ses moteurs pour le ralentir suffisamment pour être capturé par l’attraction gravitationnelle de Mars.

La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars est vue par une minuscule caméra éjectée du vaisseau spatial sur une photo prise à 24 millions de kilomètres de la Terre. (Crédit d’image: CNSA)

Tianwen-1 sera à environ 118 millions de miles (190 millions de kilomètres) de la Terre lorsque la sonde arrivera sur l’orbite de Mars, après un voyage d’environ 292 millions de miles (470 millions de km), selon la CNSA.

La grande distance entre la Terre et Tianwen-1 signifie un retard de communication à la vitesse de la lumière d’environ 10 minutes, de sorte que le contrôle en temps réel de l’engin spatial n’est pas possible. Le vaisseau spatial devra donc exécuter lui-même des commandes.

Li Zhencai, commandant adjoint du projet de sonde Tianwen-1 sur Mars avec l’Académie chinoise de technologie spatiale (CAST), qui a fabriqué le vaisseau spatial, a déclaré aux médias chinois que les préparatifs pour entrer en orbite sur Mars étaient en cours.

« Nous prévoyons d’achever toutes les commandes et l’exercice conjoint avec le centre de contrôle aérospatial de Pékin avant le 24 janvier », a déclaré Li dans une interview à CCTV.

Li a déclaré qu’une quatrième manœuvre de correction de trajectoire devait être effectuée pour s’assurer que l’engin spatial sera sur la bonne voie pour entrer sur l’orbite de Mars.

Après être entré en orbite, Tianwen-1 commencera à se préparer pour une tentative d’atterrissage du rover de la mission. L’orbiteur commencera à imager le principal site d’atterrissage candidat dans l’immense bassin d’impact Utopia Planitia, au sud du site d’atterrissage Viking 2 de la NASA.

Se préparer pour la tentative prendra cependant du temps, la CNSA déclarant que l’atterrissage n’aura lieu qu’en mai.

S’il peut coller à l’atterrissage, celui qui n’a pas encore été nommé, environ 530 lb. (240 kilogrammes) Le rover Tianwen-1 à énergie solaire étudiera les caractéristiques du sol de surface et la distribution potentielle de la glace d’eau avec son instrument radar d’exploration souterraine. Le rover Mars analysera également la composition des matériaux de surface et les caractéristiques du climat martien et de l’environnement en surface.

Tianwen-1 a été lancé en juillet 2020. Depuis lors, il a effectué trois manœuvres de correction de trajectoire pour modifier finement sa trajectoire, ainsi qu’une plus grande manœuvre dite de l’espace lointain pour ajuster sa trajectoire orbitale.

Tianwen-1 est l’un des trois vaisseaux spatiaux effectuant leur approche finale de la planète rouge. La sonde Hope Mars des Émirats arabes unis devrait atteindre Mars un jour avant Tianwen-1, le 9 février. Le rover Perseverance de la NASA fera sa tentative d’atterrissage le 18 février.

La Chine a atterri trois fois sur la lune, avec Chang’e 3 en 2013, Chang’e 4 de l’autre côté en 2019 et Chang’e 5 en décembre de l’année dernière.

Cependant, Tianwen-1 est la première mission interplanétaire indépendante de Chine et l’atterrissage sur Mars, avec sa faible atmosphère, son éloignement et son champ de gravité différent, présente de nouveaux et plus grands défis.

