Le vaisseau emblématique Mass Effect SSV Normandy SR1 fait le camée du ciel de No Man’s Sky

Les fans de No Man’s Sky ont découvert l’emblématique vaisseau SSV Normandy SR1 de Mass Effect dans la dernière expédition du jeu de survie. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas suivi la sortie intergalactique de Hello Games, les expéditions sont en fait des croisades à durée limitée qui permettent aux membres de la communauté de partir sur la même planète et de travailler ensemble vers des objectifs individuels et cumulatifs.

Dans ce cas, les voyageurs devaient suivre le fil d’Ariane afin de découvrir le but du « dosimètre historiographique » et comment l’utiliser, ce qui nécessitait la traduction de messages cachés à l’aide d’un alphabet secret – tous des trucs super cool. Pour faire court, l’expédition a culminé avec l’invocation du SSV Normandy SR1 – un œuf de Pâques créé avec la bénédiction de BioWare pour coïncider avec l’édition légendaire de Mass Effect.

Ceux qui terminent l’expédition pourront ajouter le SSV Normandy SR1 à leur flotte de frégates, où il sert à la fois de point d’amarrage pour vos navires et de base. Malheureusement, vous n’avez que jusqu’au 31 mai pour terminer l’expédition maintenant, ce qui n’est pas un temps énorme si vous espériez la déverrouiller.

Ailleurs sur le site officiel du jeu, le patron de Hello Games, Sean Murray, taquine qu’il y a beaucoup plus de surprises No Man’s Sky à venir alors que le titre célèbre son cinquième anniversaire. « Nous avons d’autres surprises dans nos manches », dit-il, « avec plus d’informations à venir très bientôt. » Nous avons hâte de voir la suite.