Le vainqueur du DSDS Severino Seeger: fait-il enfin un retour?

Severino Seeger a remporté la douzième saison de DSDS en 2015, mais en raison d’un scandale de fraude, il n’a jamais vraiment commencé avec la musique. Va-t-il enfin faire sa percée maintenant?

En 2015, Severino Seeger a participé au DSDS et a remporté la finale. Il a été un grand favori pour la victoire tout le temps pendant la saison.

Manqué la percée

Immédiatement après la finale de DSDS, il a sorti sa chanson gagnante “Hero of My Heart”, qui a été produite par Dieter Bohlen. Avec la chanson, il est passé au numéro 10 des charts.

En fait, comme d’habitude avec les gagnants du DSDS, il était censé partir en tournée après, mais neuf concerts sur dix de sa tournée ont été annulés. Le début de sa carrière a été éclipsé par un scandale de fraude.

Le scandale

En juin 2015, Severino Seeger a dû répondre de la fraude commerciale et des gangs devant le tribunal. Avec quelques complices, il aurait retiré plusieurs femmes âgées de leur argent.

Ils se sont fait passer pour des employés de banque et ont fait croire aux vieilles dames qu’ils avaient accidentellement transféré de l’argent de manière incorrecte et ont demandé les détails du compte des personnes âgées. Après un plaidoyer de culpabilité, Severino a été condamné à un an et neuf mois de prison.

Nouvelle musique

Après la révélation du scandale de la fraude, Severino n’a pas réussi à s’établir en tant que musicien. D’autres singles publiés n’ont reçu aucune attention dans l’industrie.

Mais maintenant, il a une nouvelle chanson au départ et espère enfin faire la grande percée avec «Lambada». Va-t-il réussir cette fois?

Ceci est sa nouvelle chanson “Lambada”

La nouvelle chanson de Severino “Lambada” est une chanson d’été dansante qui va droit à l’oreille. Dans la vidéo, la chanteuse aux cheveux longs danse devant un magnifique décor au bord de l’eau.

“Lambada” est disponible depuis le 21 août et s’adapte parfaitement aux températures estivales actuelles …