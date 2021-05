Le vaccin universel contre le coronavirus est très efficace chez les singes

Les vaccins actuels contre les coronavirus sont l’arme mortelle de l’humanité contre un seul virus, le SRAS-CoV-2. Mais SARS-CoV-2 n’est pas le premier coronavirus passer des animaux aux humains – et ce ne sera pas le dernier.

Pour prévenir une future pandémie de coronavirus, un groupe de chercheurs a récemment développé un vaccin «pan-coronavirus», conçu pour se protéger contre de nombreuses souches différentes de coronavirus connues pour infecter les humains et les chauves-souris. Leur vaccin s’est avéré très efficace chez les singes, mais on ne sait pas encore s’il conférera la même protection aux humains, selon l’étude publiée le 10 mai dans la revue Nature .

Bien que personne ne sache quel type de virus provoquera la prochaine pandémie, les coronavirus sont « certainement une menace », a déclaré l’auteur principal Kevin Saunders, directeur de la recherche au Duke Human Vaccine Institute en Caroline du Nord. Au cours des dernières décennies, «environ tous les huit ans environ, il semble y avoir un coronavirus qui survient et provoque une épidémie».

Le SRAS-CoV-1 – qui a provoqué une épidémie en 2003 – et le SRAS-CoV-2 utilisent tous deux ce qu’on appelle une protéine de pointe pour saisir le récepteur ACE2 sur les cellules humaines et les infecter. Ces pics se verrouillent dans les cellules humaines dans une région virale spécifique connue sous le nom de «domaine de liaison au récepteur». Mais ces deux virus ne sont pas les seuls coronavirus à utiliser cette méthode d’invasion; Selon l’étude, des coronavirus similaires qui utilisent ACE2 comme passerelle vers l’infection circulent actuellement chez les civettes, les chauves-souris et les pangolins.

« C’est pourquoi nous testons si les vaccins sont efficaces ou non contre les coronavirus de chauve-souris ainsi que les coronavirus humains », a déclaré Saunders à 45Secondes.fr. Saunders et son équipe ont conçu le nouveau vaccin contre les coronavirus, qui, espèrent-ils, pourrait provoquer une réponse immunitaire à travers différents coronavirus qui utilisent le RBD pour pénétrer dans les cellules humaines.

Ils ont commencé avec un anticorps qui a été prise sur une personne infectée par le SRAS-CoV-1, qui a désarmé plusieurs coronavirus différents.

Ils ont conçu un vaccin qui utilise des nanoparticules avec des morceaux de RBD attachés à sa surface de telle manière que « vous obtenez une molécule qui ressemble à un virus », que le système immunitaire peut alors reconnaître et répondre, a déclaré Saunders. (La plupart des vaccins actuels ciblent la protéine de pointe de pleine longueur alors que ce vaccin cible spécifiquement la RBD.) Ils comprenaient un adjuvant, une substance qui stimule la réponse immunitaire.

Chez les singes, le vaccin a stoppé toutes les infections par le SRAS-CoV-2 et a provoqué plus d’anticorps neutralisants que les vaccins actuels ou les éperons d’infection naturelle chez l’homme. Quatre singes sur cinq n’avaient aucune trace du virus; un singe avait un très faible niveau de virus qui ne pouvait être détecté qu’avec des tests très sensibles et qui a disparu en deux jours, a déclaré Saunders.

De plus, chez les singes, le vaccin a également stimulé des anticorps neutralisants contre certains coronavirus de chauve-souris, le SRAS-CoV-1 et les variantes courantes du SRAS-CoV-2: B.1.1.7 qui a été découvert pour la première fois au Royaume-Uni, P.1 qui a été trouvé pour la première fois au Brésil et B.1.351 qui a été trouvé pour la première fois en Afrique du Sud.

Les vaccins à ARNm actuels – développés par Modern et Pfizer – provoquent également des anticorps qui réagissent contre plusieurs coronavirus différents, mais à des niveaux inférieurs, a déclaré Saunders.

Finalement, l’espoir est qu’un vaccin pan-coronavirus pourrait avoir une réponse encore plus large pour aider à combattre également des coronavirus plus divergents, a déclaré Saunders.

« Maintenant, bien que ces expériences [were] menée chez un primate non humain – et nous devons toujours avoir une mise en garde lorsque vous avez affaire à un primate non humain – néanmoins, il s’agit d’une preuve de concept extrêmement importante que nous poursuivrons de manière agressive au fur et à mesure que nous entrerons dans le développement des essais humains, « Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (et non impliqué dans les travaux) a déclaré à propos de cette étude lors d’un Briefing de la Maison Blanche le 13 mai.

« Il n’y a pas encore de données pour dire comment cela se traduira pour les humains », a déclaré Saunders. Mais, « Ce qui est encourageant, c’est que le vaccin était basé sur un anticorps que nous avons trouvé chez un humain. »

Désormais, les chercheurs espèrent concevoir un petit essai clinique pour tester d’abord l’innocuité de leur vaccin chez l’homme.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.