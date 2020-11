Le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 sera disponible au prix coûtant dans le monde entier, déclare le directeur pharmaceutique Olivier Nataf

Agence France-Presse24 nov.2020 09:39:02 IST

Paris: Les espoirs d’un vaccin efficace contre le coronavirus devenant disponibles ont de nouveau augmenté lundi, AstraZeneca et l’Université d’Oxford affirmant le succès de leur produit, devenant la troisième équipe à le faire.

Le responsable d’AstraZeneca en France, Olivier Nataf, a répondu aux questions de UN FP dans une interview, disant que les données étaient très encourageantes.

Question: Le vaccin AstraZeneca serait efficace à 70%, un chiffre inférieur à ceux précédemment annoncés par Pfizer et Moderna. Pouvez-vous expliquer les données?

Le taux de 70% est le résultat d’une analyse combinée.

En utilisant un schéma consistant à injecter d’abord une demi-dose de vaccin, puis une dose complète un mois plus tard, l’efficacité était de 90 pour cent.

Un autre système, d’une dose complète d’abord et d’un autre un mois plus tard, l’efficacité est de 62 pour cent.

C’est une leçon intéressante: le schéma demi-dose plus une dose peut devenir quelque chose que nous suivons, il y a une opportunité de disponibilité pour la population, où il faudrait moins de doses pour vacciner plus de personnes.

Le deuxième point à retenir est qu’il existe une protection à 100% contre l’apparition de formes graves de maladie et d’hospitalisations chez les participants qui ont reçu le vaccin. Et le dernier point est la confirmation de la sécurité: aucun effet secondaire grave n’a été signalé, le vaccin est bien toléré dans les deux schémas posologiques.

Enfin, il y a une plus grande simplicité de stockage, de transport, de manipulation, dans des conditions normales de réfrigération de 2 à 8 degrés. C’est un élément très intéressant du point de vue de la santé publique.

Q: Quel est votre calendrier pour diffuser le vaccin auprès du public?

Nous produirons trois milliards de doses dans le monde en 2021.

Des chaînes d’approvisionnement parallèles et indépendantes ont été mises en place très tôt: aux États-Unis, dans plusieurs pays européens et dans le reste du monde.

La production est en cours. Nous avons annoncé les premiers accords avec divers gouvernements et organisations non gouvernementales.

Il sera possible de fournir le vaccin dès que les résultats définitifs des essais cliniques, et notamment les évaluations des autorités sanitaires, seront disponibles.

La production s’accélère, il y a déjà 50 millions de doses de substances actives disponibles et la capacité est augmentée presque chaque semaine.

Q: AstraZeneca a déclaré que le vaccin serait disponible au prix coûtant. Il s’agit d’une stratégie différente de celle de certains de vos concurrents. Quelle est la réflexion derrière votre stratégie?

C’est plus qu’une stratégie, c’est un engagement.

Le prix est d’environ 2,50 euros (3 €) par dose. C’est l’objet principal de notre accord avec Oxford, afin de pouvoir fournir ce vaccin à la population la plus large possible, dans les conditions d’accès les plus équitables possibles.

Nous nous engageons sur ces trois milliards de doses au prix de revient pour 2021. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une course contre le virus plutôt que d’une course au vaccin entre concurrents.

En tant qu’industriel, j’entends beaucoup cela, mais en fait il y a beaucoup de collaborations dans cette course contre le virus: Pfizer s’est associé à BioNtech, Sanofi avec GSK, AstraZeneca avec l’Université d’Oxford.

.

