Le vaccin Novavax COVID-19 est efficace à 89,3%, mais moins contre les variantes, montre un essai au Royaume-Uni

29 janv.2021 11:14:20 IST

Novavax Inc. a déclaré jeudi que son vaccin COVID-19 semble efficace à 89% sur la base des premières conclusions d’une étude britannique et qu’il semble également fonctionner – mais pas aussi bien – contre les nouvelles versions mutées du virus circulant dans ce pays et en Afrique du Sud. .

L’annonce intervient alors que l’on s’inquiète de savoir si une variété de vaccins en cours de déploiement dans le monde sera suffisamment puissante pour se protéger contre de nouvelles variantes inquiétantes – et alors que le monde a désespérément besoin de nouveaux types de vaccins pour augmenter les approvisionnements rares.

L’étude de 15 000 personnes en Grande-Bretagne est toujours en cours. Mais une analyse intermédiaire a révélé que 62 participants ont jusqu’à présent reçu un diagnostic de COVID-19 – seulement six d’entre eux dans le groupe qui a reçu le vaccin et les autres qui ont reçu des injections factices.

Les infections se sont produites à un moment où la Grande-Bretagne subissait une augmentation du COVID-19 causée par une variante plus contagieuse. Une analyse préliminaire a révélé que plus de la moitié des participants à l’essai qui ont été infectés avaient la version mutée. Les chiffres sont très faibles, mais Novavax a déclaré qu’ils suggéraient que le vaccin était efficace à près de 96% contre l’ancien coronavirus et à près de 86% contre la nouvelle variante. Les résultats sont basés sur des cas survenus au moins une semaine après la deuxième dose.

« Ces deux chiffres sont des démonstrations spectaculaires de la capacité de notre vaccin à développer une réponse immunitaire très puissante », a déclaré le PDG de Novavax, Stanley Erck, lors d’un appel avec les investisseurs jeudi soir.

Les scientifiques se sont encore plus inquiétés d’une variante découverte pour la première fois en Afrique du Sud et porteuse de différentes mutations. Les résultats d’une plus petite étude Novavax dans ce pays suggèrent que le vaccin fonctionne mais pas aussi bien qu’il le fait contre la variante britannique.

L’étude sud-africaine a inclus des volontaires séropositifs. Parmi les volontaires séronégatifs, le vaccin semble efficace à 60%. En incluant les volontaires séropositifs, la protection globale était de 49%, a indiqué la société. Alors que les tests génétiques sont toujours en cours, jusqu’à présent, environ 90% des maladies COVID-19 découvertes dans l’étude sud-africaine apparaissent en raison du nouveau mutant.

«Ce sont de bons résultats. Il y a des raisons d’être optimiste »sur l’efficacité de 60%, a déclaré Glenda Gray, chef du Conseil sud-africain de la recherche médicale. Même contre la nouvelle variante qui cause désormais plus de 90% des nouveaux cas dans ce pays, «nous constatons toujours l’efficacité du vaccin», a-t-elle déclaré.

Plus inquiétant est ce que l’étude a montré sur une question totalement différente – les chances que les gens obtiennent le COVID-19 une deuxième fois, a déclaré le chef de l’étude sud-africaine, Shabir Madhi de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg. Les tests suggèrent que près d’un tiers des participants à l’étude avaient déjà été infectés, mais les taux de nouvelles infections dans le groupe placebo étaient similaires.

«L’infection passée par des variantes précoces du virus en Afrique du Sud ne protège pas» contre l’infection par le nouveau, a-t-il déclaré. «Il ne semble pas y avoir de protection dérivée.»

Novavax a déclaré qu’il avait besoin de données supplémentaires avant de pouvoir demander l’autorisation britannique pour l’utilisation du vaccin, dans le courant du mois prochain. Une étude plus vaste aux États-Unis et au Mexique a recruté un peu plus de la moitié des 30 000 volontaires nécessaires. Novavax a déclaré qu’il n’est pas clair si la Food and Drug Administration aura également besoin des données de cette étude avant de décider d’autoriser l’utilisation aux États-Unis.

Pendant ce temps, il commence à développer une version du vaccin qui pourrait cibler plus spécifiquement les mutations trouvées en Afrique du Sud, au cas où les autorités sanitaires décideraient éventuellement qu’un dosage mis à jour est nécessaire.

Les vaccins contre le COVID-19 entraînent le corps à reconnaître le nouveau coronavirus, principalement la protéine de pointe qui le recouvre. Mais le candidat Novavax est fabriqué différemment des premiers clichés utilisés. Appelée vaccin à protéines recombinantes, la société du Maryland utilise le génie génétique pour cultiver des copies inoffensives de la protéine de pointe du coronavirus dans les cellules d’insectes. Les scientifiques extraient et purifient la protéine, puis la mélangent à un produit chimique stimulant le système immunitaire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂