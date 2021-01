Le vaccin de Johnson and Johnson est efficace à 66% contre le COVID-19 modéré à sévère

Le vaccin anti-coronavirus à injection unique de Johnson and Johnson est efficace à 85% dans la prévention du COVID-19 sévère et à 66% dans la prévention des maladies modérées à sévères dans l’ensemble, a annoncé la société vendredi (29 janvier).

Dans un grand essai clinique de phase 3 qui a couvert huit pays et a inclus plus de 43700 participants, le vaccin de Johnson et Johnson s’est avéré efficace à 100% contre l’hospitalisation et le décès dus au COVID-19 après 28 jours, selon un communiqué. Cela signifie que 28 jours après la vaccination, aucun des participants vaccinés infectés par le COVID-19 n’a été hospitalisé ou est décédé.

Mais le niveau de protection contre les maladies modérées à sévères variait selon les pays. Aux États-Unis, le vaccin était efficace à 72% pour prévenir les maladies modérées à sévères; en Amérique latine, elle était efficace à 66%; et en Afrique du Sud – où une nouvelle variante est à l’origine de la plupart des cas – elle a été efficace à 57%.

Cela survient un jour après que Novavax a annoncé que son vaccin contre le coronavirus avait également chuté d’efficacité de près de 90% au Royaume-Uni à 50% dans un petit essai en Afrique du Sud, selon le New York Times. Des données préliminaires ont également révélé que les vaccins Pfizer et Moderna peuvent également être moins efficaces contre la variante sud-africaine, selon NBC News.

Pourtant, le vaccin de Johnson et Johnson (développé par ses sociétés pharmaceutiques Janssen), pourrait changer la donne, car il ne s’agit que d’un seul coup et peut être conservé pendant des mois à la température du réfrigérateur, a déclaré le Dr Jonathan Temte, expert en vaccins à l’Université de L’École de médecine et de santé publique du Wisconsin a déclaré au Washington Post. Le vaccin de Johnson et Johnson peut être distribué et stocké comme des vaccins standard, restant stable pendant au moins trois mois à des températures de 36 à 46 degrés Fahrenheit (2 à 8 degrés Celsius).

«En juillet et août, j’espérais que nous verrions un vaccin efficace à 60% – dans mon esprit, ce serait formidable», a déclaré Temte au Post. « Et maintenant, nous en avons deux qui ont frappé la balle hors du parc et établi des attentes spectaculairement élevées, et ce n’est pas juste parce que nous n’avons pas besoin d’un home run toutes les fois où nous sommes à la hauteur. » Les vaccins de Pfizer et Moderna, les deux qui sont actuellement distribués à la population américaine, étaient chacun efficaces à plus de 90% pour prévenir une infection par COVID-19.

À titre de comparaison, le vaccin antigrippal est efficace d’environ 40 à 60% pour prévenir une infection aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Et la FDA n’approuvera un vaccin que s’il a une efficacité de 50% ou plus dans les essais cliniques de phase 3.

Alors que les deux vaccins approuvés aux États-Unis exploitent une technologie connue sous le nom d’ARN messager, le vaccin de Johnson et Johnson est un vaccin à base d’adénovirus comme les vaccins contre le coronavirus mis au point par l’Université d’Oxford et AstraZeneca (approuvé au Royaume-Uni); il utilise un adénovirus pour fournir le code génétique de la protéine de pointe du coronavirus afin de stimuler une réponse immunitaire dans le corps, a déjà rapporté 45Secondes.fr.

Johnson et Johnson ont découvert que leur vaccin commençait à protéger les gens contre les maladies graves après 14 jours et augmentait sa protection avec le temps. Un groupe d’experts indépendant connu sous le nom de Data and Safety Monitoring Board (DSMB) a constaté que le vaccin était « généralement bien toléré », et ils n’ont trouvé aucun problème de sécurité significatif, selon le communiqué.

Johnson and Johnson prévoit de déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA) début février. Cette approbation pourrait venir fin février, selon NBC News.

Quand et s’il est approuvé, la société «s’attend à ce que le produit soit disponible immédiatement», selon la déclaration.

