Le vaccin COVID de Sanofi coûtera moins de dix euros

Le président de la société pharmaceutique Sanofi pour la France, Olivier Bogillot, a assuré ce samedi que le vaccin contre le coronavirus à l’origine du COVID-19 que la société prépare pour le continent européen coûtera moins de dix euros.

“Le prix n’est pas complètement défini. Nous étudions le coût de production, mais l’idée est (…) d’avoir un point de départ le plus bas possible. Nous serons en dessous de dix euros”, a déclaré Bogillot dans un communiqué à la station France Inter.

“Lorsqu’un vaccin est injecté, nous l’injectons à quelqu’un qui va bien, donc nous voulons que la vaccination se fasse en toute sécurité. C’est pourquoi nous allons vite mais nous continuons à faire attention à ce que nous faisons”, a-t-il ajouté en référence au processus. des essais cliniques.

Bogillot a rappelé que Sanofi a déjà signé des accords avec les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs autres États européens. “Il y aura 300 millions de doses pour l’Europe et 100 millions pour les Etats-Unis”, a-t-il indiqué.

De plus, il a indiqué que si ses concurrents arrivent avant le vaccin “ce n’est pas un problème”. En fait, le président des États-Unis, Donald Trump, a promis que le vaccin commencerait à être distribué le 1er novembre.

«Vous savez que des millions de personnes devront être vaccinées, voire des milliards de personnes, nous aurons donc besoin de plusieurs fournisseurs de vaccins capables de produire des millions et des millions. Ce n’est pas un problème que des laboratoires concurrents arrivent avant nous. Nous arriverons bien. plus tard et nous arriverons également à fournir des centaines de millions de doses », a-t-il souligné.

Bogillot a expliqué que «chaque laboratoire utilise des technologies différentes». Nous utilisons une technologie que nous maîtrisons bien, puisqu’elle est la même que pour notre vaccin contre la grippe. Ce qui fera la différence, c’est son efficacité et si elle est bien tolérée », a-t-il soutenu.

Le leader de Sanofi France a également annoncé que les vaccins pour l’Europe seront fabriqués en France, à Vitry del Seine. «Nous avons arrêté une partie de la production de l’usine, nous avons réaffecté des ressources et l’idée est d’utiliser ce centre pour produire notre antigène pour le vaccin», a-t-il déclaré.

