Le vaccin COVID-19 provoque-t-il de rares cas de myocardite ?

Des chercheurs en Israël disent avoir trouvé un lien possible entre le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et les cas de cœur l’inflammation chez les jeunes hommes âgés de 16 à 30 ans, selon un rapport soumis cette semaine à la ministère de la Santé .

Le rapport a conclu qu’environ 1 homme sur 5 000 qui reçoit le vaccin peut ressentir cet effet secondaire, connu sous le nom de myocardite, qui est plus élevé que le taux observé pour l’ensemble de la population vaccinée au cours de cette période, qui était de 1 sur 50 000.

Jusqu’à présent, les données ne sont pas encore assez solides pour prouver que le vaccin a causé ces cas – les experts disent qu’il existe un certain nombre de facteurs qui rendent difficile de lier définitivement le vaccin à cœur inflammation , un lien qui fait également l’objet d’une enquête aux États-Unis.

Et même s’il existe un lien, il est important de noter que la grande majorité des cas de myocardite observés après la vaccination ont jusqu’à présent été légers et ont bien répondu aux médicaments anti-inflammatoires, tels que les stéroïdes, a déclaré le Dr Alejandro Jordan-Villegas, pédiatre. expert en maladies infectieuses à l’hôpital pour enfants Arnold Palmer d’Orlando Health, qui n’était pas impliqué dans le rapport. À ce stade, « le bénéfice du vaccin l’emporte sur le risque », a déclaré Jordan-Villegas à 45Secondes.fr.

En effet, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis continuent de recommander le vaccin COVID-19 pour tous les groupes éligibles, ce qui inclut toute personne âgée de 12 ans et plus. Et vendredi 4 juin, le CDC a souligné l’importance du vaccin pour les adolescents, qui ont vu une augmentation des hospitalisations liées au COVID-19 en mars et avril.

« Je demande aux parents, parents et amis proches de se joindre à moi et de parler avec les adolescents de l’importance de ces stratégies de prévention et de les encourager à se faire vacciner », a déclaré la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky, dit dans un communiqué .

Un vrai lien ?

Le rapport israélien, qui était dirigé par le Dr Dror Mevorach, chef de la médecine interne au centre médical Hadassah à Jérusalem, a trouvé plus de 110 cas de myocardite en Israël qui se sont produits au moment de la vaccination COVID-19, principalement après le deuxième coup, sur environ 5 millions de personnes vaccinées à travers le pays. Cela correspond à un taux de 1 personne sur 50 000 vaccinés. Mais la majorité des personnes qui ont développé une myocardite étaient de jeunes hommes, le taux chez les hommes âgés de 16 à 24 ans (qui représentaient 10% de la population vaccinée) estimé à 1 sur 5 000, selon le rapport, que Mevorach a envoyé par courrier électronique à 45Secondes.fr. . Cependant, les hommes plus jeunes sont en général plus susceptibles que les femmes de contracter une myocardite, selon l’Organisation nationale des maladies rares .

Les données d’un hôpital, le centre médical Hadassah, ont également révélé que le taux de cas de myocardite observés à l’hôpital ces derniers mois était cinq à 25 fois supérieur au taux observé les années précédentes, selon le rapport ; cependant, la répartition des cas par année, ainsi que la tranche d’âge des cas, n’ont pas été incluses dans le rapport.

En réponse au rapport, Pfizer a déclaré qu’il était au courant des résultats, mais qu’aucun lien de causalité entre la myocardite et son vaccin n’avait été établi, selon . .

Une difficulté pour déterminer si le vaccin COVID-19 est lié à la myocardite est que le taux réel de myocardite dans la population générale n’est pas clair, a déclaré Jordan-Villegas. Les médecins pensent que le taux est d’environ 2 à 3 cas pour 100 000 personnes par an, a déclaré Jordan-Villegas, mais il pourrait être plus élevé, car les cas peuvent être sous-déclarés. (Soulignant à quel point il est difficile de connaître la prévalence sous-jacente de la maladie, un examen dans le Journal d’anesthésie cardiothoracique et vasculaire a estimé que l’incidence de la myocardite virale est de 10 à 22 cas pour 100 000 par an.) Cela rend difficile de dire « s’il s’agit vraiment d’une augmentation ou non », a-t-il déclaré à propos des résultats d’Israël.

De plus, la myocardite elle-même est généralement causée par une infection virale, en particulier par virus connus sous le nom d’entérovirus, a déclaré Jordan-Villegas. Et à cette période de l’année – les mois d’été – les médecins constatent généralement une augmentation des cas d’entérovirus, a-t-il déclaré, ce qui rend difficile l’établissement d’un lien spécifique au vaccin COVID-19.

Le rapport israélien n’inclut pas non plus d’informations sur le taux de myocardite dans la population non vaccinée, ce qui serait nécessaire pour montrer que le vaccin est probablement à l’origine de ce symptôme.

« Ce n’est pas une preuve, c’est juste un signal que le phénomène doit être étudié », a déclaré le Dr Eyal Leshem, directeur du Center for Travel Medicine and Tropical Diseases au Sheba Medical Center de Ramat Gan, en Israël. Le poste de Jérusalem .

Pourtant, le moment des cas de myocardite est intéressant – la plupart des cas sont survenus dans les 1 à 5 jours suivant le deuxième coup, selon le rapport, ce qui signifie que le moment des symptômes des patients n’apparaît pas aléatoire. « Ces résultats augmentent la probabilité d’un lien de causalité entre le vaccin et la myocardite », indique le rapport.

Aux États-Unis, des chercheurs ont également observé une augmentation des cas de myocardite signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), le système de surveillance de la sécurité des vaccins du pays qui permet aux gens de signaler les problèmes de santé après la vaccination. Récemment, les données du VAERS ont montré un nombre plus élevé que prévu de cas de myocardite chez les 16 à 24 ans dans les 30 jours après avoir reçu leur deuxième injection du vaccin Pfizer ou Moderna, selon le Comité consultatif du CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP) . Mais le VAERS n’est pas conçu pour détecter si un vaccin provoque un événement indésirable – n’importe qui peut signaler un événement, et le système ne compare pas les taux de cas parmi les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées, ce qui peut aider à déterminer si un lien est vraiment causal.

Un autre système de surveillance des vaccins plus petit aux États-Unis, appelé Vaccine Safety Datalink (VSD), compare les taux d’événements indésirables chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées dans neuf systèmes hospitaliers. Mais jusqu’à présent, VSD n’a pas montré un taux de myocardite plus élevé que prévu, selon l’ACIP. Cependant, « ces données doivent être soigneusement suivies car davantage de personnes dans les groupes d’âge plus jeunes sont vaccinées », a déclaré l’ACIP.

Pour l’instant, le CDC conseille les parents et les jeunes doivent être à l’affût des symptômes de la myocardite, notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement, de la fatigue et une sensation d’avoir un cœur qui bat vite, qui s’emballe ou qui bat la chamade ; ils devraient consulter un médecin s’ils sont leurs enfants qui présentent ces symptômes dans la semaine suivant la vaccination COVID-19.

