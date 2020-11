Le vaccin COVID-19 pourrait être disponible dès le 11 décembre, selon un responsable de la santé

Le chef de l’opération Warp Speed ​​a déclaré que le vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible d’ici le 11 décembre.

Les Américains pourraient avoir accès au très attendu vaccin COVID-19 dès le 11 décembre, selon le Dr Moncef Slaoui, responsable de l’opération Warp Speed. Piscine / «Notre plan est de pouvoir expédier les vaccins aux sites de vaccination dans les 24 heures suivant l’approbation», a déclaré Slaoui. « Donc j’attends peut-être le deuxième jour après l’approbation le 11 ou le 12 décembre. » L’Opération Warp Speed ​​est le partenariat public-privé du gouvernement visant à faciliter la fabrication d’un vaccin contre le coronavirus. Malgré cela, Kathin Jansen, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, déclare que le programme n’a pas aidé financièrement la société: « Nous n’avons jamais pris d’argent du gouvernement américain ou de qui que ce soit », a déclaré Jansen au New York Times. La nouvelle d’un vaccin survient alors que les cas de coronavirus connaissent une deuxième vague aux États-Unis. Vendredi, les cas confirmés de COVID-19 avaient dépassé les 12 millions aux États-Unis. Les cas devraient continuer à augmenter, de nombreux Américains voyageant probablement à travers le pays pour célébrer Thanksgiving. « Les voyages peuvent augmenter vos chances d’obtenir et de propager le COVID-19 », a déclaré jeudi le CDC. « Reporter le voyage et rester à la maison est la meilleure façon de vous protéger et de protéger les autres cette année. » Pfizer et Moderna ont annoncé des vaccins avec des taux d’efficacité de plus de 90%. [Via]