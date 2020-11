Le vaccin COVID-19 n’atteindra les gens ordinaires que d’ici 2022 via le réseau de vaccination existant: directeur de l’AIIMS

Même un vaccin efficace peut ne pas être efficace à plus de 50%, ce qui signifie que des normes et des masques de distanciation sociale pourraient encore être nécessaires, selon les experts.

Les dossiers indiquant qui a reçu le vaccin, le numéro de lot du vaccin, la prochaine dose prévue et les effets indésirables, le cas échéant, devront être conservés avec diligence. Crédit d’image: CDC

L’Inde est désormais le deuxième pays le plus touché par le COVID-19 , avec le nombre de coronavirus confirmés cas dépassant 8,55 millions au 10 novembre. De nombreux responsables estiment qu’un vaccin est le seul moyen pour le monde de retrouver une vie normale. Mais la distribution d’un vaccin potentiel auprès du grand public reste un point d’interrogation dans l’esprit de tous. Selon un rapport de menthe, le vaccin sera distribué dans le cadre d’un programme spécial d’inoculation utilisant les processus, la technologie et le réseau du Programme universel de vaccination (UIP) existant.

le UIP, un programme mis en place par le Gouvernement indien en 1978, a d’abord été appelé « Programme élargi de vaccination », puis rebaptisé « Programme universel de vaccination » en 1985, car sa portée s’est étendue au-delà des zones urbaines. Il s’agit de l’un des plus grands programmes de santé publique au monde, répondant aux besoins de vaccination de quelque 2,67 crores de nouveau-nés et de 2,9 crores de femmes enceintes par an.

Première phase de déploiement du vaccin

Le Dr Vinod Paul, membre de Niti Aayog et chef d’un groupe d’experts conseillant le Premier ministre sur les efforts de l’Inde pour produire et déployer le vaccin, a déclaré: « Les agents de santé des secteurs public et privé dans les zones rurales et urbaines de l’Inde mènent la bataille . De plus, les employés municipaux et les policiers qui combattent partout devraient être une priorité. «

Le gouvernement central est en train d’identifier environ 30 millions de bénéficiaires prioritaires et de trier cette population en quatre catégories de personnes qui recevront le vaccin dans la phase initiale:

Environ un crore de professionnels de la santé, y compris des médecins, des étudiants MBBS, des infirmières et des travailleurs ASHA; Environ deux travailleurs de première ligne de crore, y compris des travailleurs des sociétés municipales, Personnel de la police et des forces armées; environ 26 millions de personnes âgées de plus de 50 ans; Un groupe spécial de moins de 50 ans souffrant de comorbidités et nécessitant des soins spécialisés.

Alors, quand le aam admi obtenir le vaccin?

Dans une interview avec CNN-News18, Dr Randeep Guleria, Directeur de l’AIIMS et membre du groupe de travail national sur le COVID-19 la direction a déclaré: « COVID-19 ne disparaîtra pas avec la vaccination … (elle) nous aidera à délivrer rapidement l’immunité collective. «

Il a déclaré que même avec le vaccin, il « n’aura qu’une efficacité d’environ 50% », ce qui signifie que les gens devront « suivre les normes de distanciation sociale et porter des masques jusqu’à la fin de la pandémie ».

Il pense que le COVID-19 vaccin sera facilement disponible sur le marché d’ici la fin de 2021 au début de 2022 pour que les personnes (qui ne figurent pas sur la liste prioritaire) se vaccinent elles-mêmes.

