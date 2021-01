Le vaccin COVID-19 efficace chez les personnes âgées dit AstraZeneca après que le gouvernement allemand doute de l’efficacité

26 janv.2021 11:55:19 IST

Le géant pharmaceutique AstraZeneca a défendu l’efficacité de son vaccin COVID-19 après que les médias ont déclaré que le gouvernement allemand avait des doutes sur son efficacité chez les plus de 65 ans.Le quotidien économique Handelsblatt a rapporté lundi que Berlin avait estimé que l’efficacité du vaccin chez les plus de 65 ans était seulement huit pour cent, citant des sources. Bild a également déclaré que Berlin ne s’attendait pas à ce que le vaccin – développé avec l’Université d’Oxford et prêt à obtenir le feu vert de l’UE cette semaine – reçoive une licence pour une utilisation chez les personnes âgées, ce qui représente un défi majeur pour les plans de déploiement dans de nombreux pays.

« Les rapports selon lesquels l’efficacité du vaccin AstraZeneca / Oxford est aussi faible que huit pour cent chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement incorrectes », a déclaré la société dans un communiqué lundi soir.

« En novembre, nous avons publié des données dans The Lancet démontrant que les adultes plus âgés ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, avec 100 pour cent des adultes plus âgés générant des anticorps spécifiques aux pics après la deuxième dose », a-t-il ajouté.

L’Union européenne a lancé lundi un avertissement fâché à AstraZeneca sur son retard inattendu dans la livraison de millions de doses de son vaccin COVID-19 au bloc.

Vendredi dernier, le géant pharmaceutique a déclaré qu’il ne respecterait pas ses engagements de livraison contractuels envers l’Union européenne en raison de « rendements réduits » inexpliqués dans sa chaîne d’approvisionnement européenne.

L’Union européenne a actuellement autorisé deux vaccins pour une large distribution, fabriqués par BioNTech / Pfizer et Moderna.

Il était prévu d’ajouter le vaccin AstraZeneca à cette liste cette semaine, étant entendu qu’il serait déjà disponible et disponible pour un déploiement immédiat.

