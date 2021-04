Le vaccin COVID-19 de Pfizer est efficace après 6 mois et agit contre la variante du problème

Le vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech reste hautement protecteur contre le nouveau coronavirus pendant au moins six mois après la deuxième dose, ont annoncé les sociétés jeudi 1er avril.

Cette analyse, basée sur un essai en cours auprès de plus de 44000 volontaires, a inclus 800 participants en Afrique du Sud, où un variant de coronavirus avec une certaine capacité à échapper aux anticorps, appelé B.1.351 , est à l’origine de la majorité des nouveaux cas. Néanmoins, le vaccin apparaissait encore très protectrice contre cette variante, selon une déclaration de Pfizer .

À l’appui de ces données d’essai, des études en laboratoire sur le sang d’individus vaccinés ont également montré que l’injection induit un anticorps neutralisant réponse contre B.1.351, selon un rapport publié le 8 mars Le New England Journal of Medicine .

En rapport: Guide rapide: les vaccins COVID-19 utilisés et leur fonctionnement

« Le haut vaccin L’efficacité observée jusqu’à six mois après une deuxième dose et contre la variante répandue en Afrique du Sud renforce la confiance dans l’efficacité globale de notre vaccin », a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, dans le communiqué.

Le vaccin a maintenant été évalué chez plus de 44 000 participants âgés de 16 ans et plus, et plus de 12 000 participants vaccinés ont maintenant eu au moins six mois de suivi après leur deuxième dose. Les entreprises prévoient de soumettre ces données pour publication dans une revue scientifique «dans un proche avenir».

Sur la base de la déclaration de la société, le vaccin montre une efficacité de 91,3% contre le COVID-19 symptomatique dans l’ensemble et de 95,3% contre le « COVID-19 sévère tel que défini par la Food and Drug Administration (FDA) américaine », a rapporté la société. La définition de la FDA du COVID-19 sévère comprend une variété de symptômes, tels qu’une fréquence cardiaque élevée, une fréquence respiratoire élevée indiquant une détresse respiratoire, du sang oxygène saturation de 93% ou moins, dysfonctionnement hépatique, ou besoin d’oxygène d’appoint ou admission dans une unité de soins intensifs, selon CNN .

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont une définition légèrement différente du COVID-19 sévère, à savoir nécessitant un taux d’oxygène dans le sang de 94% ou moins et des preuves de pneumonie dans les poumons, tel que détecté par rayons X. Selon la norme CDC, « le vaccin était efficace à 100% contre les maladies graves », a déclaré Pfizer.

Au total, la société a enregistré 927 cas symptomatiques confirmés de COVID-19 dans son essai de stade avancé. 850 de ces cas sont survenus chez des personnes qui ont reçu les injections placebo plutôt que le vaccin. Sur les 77 cas survenus chez les personnes vaccinées, aucun cas n’était grave selon les normes du CDC, et un seul était grave selon les normes de la FDA, a rapporté Pfzier.

Neuf cas de COVID-19 ont été signalés parmi les 800 volontaires en Afrique du Sud, tous survenus dans le groupe placebo, « indiquant une efficacité vaccinale de 100% », selon le communiqué. Étant donné que cette analyse comprend un sous-ensemble relativement restreint de participants par rapport à l’essai global, cette estimation de l’efficacité du vaccin est moins certaine que l’estimation globale de 91,3%.

« Dans une analyse exploratoire, les neuf souches ont été séquencées et six des neuf ont été confirmées comme étant de la lignée B.1.351 », ce qui ajoute à la preuve que le tir protège contre le variant, a noté la société.

En plus de ces données d’efficacité prometteuses, « aucun problème d’innocuité sérieux n’a été observé chez les participants à l’essai jusqu’à six mois après la deuxième dose », selon le communiqué. « Les effets secondaires étaient généralement cohérents avec les résultats précédemment rapportés. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.