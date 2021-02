Le vaccin COVID-19 de Moderna synthétisé pour la variante sud-africaine est prêt à être testé

Soit un candidat spécifique à une variante de l’Afrique du Sud pourrait être utilisé comme rappel, soit un rappel combinant le vaccin classique avec le vaccin spécifique à la variante sera créé.

La société américaine de biotechnologie Moderna a déclaré mercredi que les doses de son nouveau COVID-19 candidat vaccin contre le coronavirus sud-africain variante avait été expédiée aux National Institutes of Health des États-Unis pour y être testée. «Nous sommes impatients de commencer l’étude clinique de notre variante de rappel et nous sommes reconnaissants de la collaboration continue des NIH pour lutter contre cette pandémie», a déclaré le PDG Stephane Bancel. La variante sud-africaine est considérée parmi les plus dangereuses des mutations actuelles car elle élude une partie de l’action de blocage des anticorps qui ciblent l’ancien coronavirus souche.

Cela signifie que les personnes infectées par la souche classique sont plus susceptibles d’être réinfectées, et la recherche a également montré que la variante a en partie réduit la protection de la génération actuelle de vaccins.

Alors que les tests initiaux ont montré que le vaccin original de Moderna – appelé ARNm-1273 – reste efficace contre les variantes émergentes, la société a déclaré qu’elle poursuivait le développement d’un vaccin spécifique à une variante dans le cadre d’un certain nombre de stratégies envisagées.

Soit un candidat spécifique à une variante de l’Afrique du Sud, appelé ARNm-1273.351, pourrait être utilisé comme rappel, soit la société pourrait utiliser un rappel qui combine le vaccin classique avec l’ARNm-1273.351 spécifique à la variante pour créer un nouveau produit.

Une autre idée est que les gens pourraient recevoir une troisième dose du vaccin classique pour augmenter leur immunité globale.

Moderna étudie également la possibilité d’utiliser l’ARNm-1273.351 spécifique à la variante sud-africaine ou la combinaison d’injection comme dose principale.

La Food and Drug Administration américaine a annoncé lundi que les fabricants de médicaments développant des vaccins spécifiques à des variantes n’auraient pas besoin de passer par le même long processus d’autorisation que pour leurs vaccins d’origine.

Moderna a également annoncé qu’elle augmentait sa capacité de fabrication mondiale et serait en mesure de produire jusqu’à 1,4 milliard de doses de son vaccin en 2022 si nécessaire.

En outre, il a déclaré qu’il augmentait son plan de fabrication pour 2021 de 600 millions de doses à 700 millions de doses dans le monde. Moderna a jusqu’à présent expédié 60 millions de doses, 55 millions aux États-Unis.

