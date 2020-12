Le vaccin Covid-19 arrive, l’hôpital célèbre avec une vidéo sur TikTok

Le processus de réalisation et d’expérimentation de premiers vaccins contre Covid-19 il est enfin arrivé ou touche à sa fin, et dans de nombreux pays, la disponibilité du remède est déjà une réalité et un motif de célébration. Parmi les sujets qui ont décidé d’exprimer leur sentiment de soulagement pour la nouveauté, en ces heures le Centre médical de Boston, l’une des premières cliniques aux États-Unis à commencer à administrer le médicament au public. L’hôpital a en effet a célébré l’événement avec une vidéo sur TikTok qui est immédiatement devenu viral, et qui en un peu plus d’une journée a accumulé des millions de vues.

La vidéo a été partagée lundi et montre le personnel de l’hôpital aux prises avec l’un des types de contenu les plus populaires sur TikTok, un danse coordonnée. Dans le clip, infirmières, médecins et le reste du personnel de l’hôpital se déchaînent sur les notes de Good as Hell du rappeur américain Lizzo. Les mouvements des protagonistes de la vidéo ont été clairement convenus comme dans une chorégraphie, bien qu’il y ait des moments où les membres du personnel improvisent des mouvements et des pas de danse. Le commentaire de la vidéo explique la raison de cet enthousiasme: « Le BMC a reçu les premières livraisons du vaccin anti Covid-19, et le staff est très enthousiaste » (c’est-à-dire se sentir bien, reprendre le titre de la chanson).

Les infirmières, les médecins et le personnel hospitalier témoins quotidiens de la menace représenté par la pandémie de coronavirus; peu de personnes mieux que les personnes représentées dans la vidéo peuvent donc comprendre l’importance de la prévention vaccinale dans la lutte contre Covid-19; le clip en témoigne et il n’est pas surprenant qu’il ait connu un tel succès en peu de temps. Sur TikTok, il a été vu par plus d’un demi-million de personnes, mais le vrai succès a été sur Twitter où – partagé par le directeur général de la structure – il a été vu plus de 3 millions de fois en quelques heures.