Le vaccin contre le diabète semble prometteur pour certains patients en début d’essai

Dans une petite étude précoce, un vaccin pour le type 1 Diabète a contribué à préserver la production naturelle d’insuline par l’organisme, au moins dans un sous-ensemble de patients nouvellement diagnostiqués.

Chez les patients avec diabète de type 1 , le système immunitaire de l’organisme attaque les cellules bêta du pancréas qui produisent de l’insuline, une hormone nécessaire aux cellules pour absorber le glucose de la circulation sanguine. Ces patients ont besoin d’injections d’insuline à vie pour rester en vie.

Et parce que tant de facteurs cachés à l’intérieur du corps peuvent affecter la quantité d’insuline dont une personne a besoin, les personnes insulino-dépendantes ont souvent une glycémie élevée ou basse. Un taux élevé de sucre dans le sang, ou hyperglycémie, endommage les organes à long terme, tandis qu’un faible taux de sucre dans le sang, ou une hypoglycémie, peut entraîner des convulsions ou la mort à court terme.

Dans la présente étude, les chercheurs voulaient tester si un vaccin pouvait arrêter ou ralentir la destruction de ces cellules bêta productrices d’insuline.

« Des études ont montré que même une production extrêmement faible d’insuline dans le corps est très bénéfique pour la santé des patients », auteur principal, le Dr Johnny Ludvigsson, professeur principal au Département des sciences biomédicales et cliniques de l’Université de Linköping en Suède, dit dans un communiqué . « Les personnes atteintes de diabète qui produisent une certaine quantité d’insuline naturellement ne développent pas si facilement un faible taux de sucre dans le sang, une hypoglycémie. »

Ludvigsson et son équipe ont développé un vaccin à base d’acide glutamique décarboxylase (GAD), une protéine ancrée à la surface des cellules bêta que de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 forment anticorps contre. (Le traitement s’appelle GAD-alun).

Les personnes ayant certaines versions de gènes du système immunitaire, connus sous le nom de gènes d’antigène leucocytaire humain (HLA), courent un risque plus élevé de développer un diabète de type 1. Plusieurs types de HLA augmentent le risque de maladie auto-immune, mais une variante génétique, connue sous le nom de «HLA-DR3-DQ2», expose une forme de la protéine GAD (GAD65) au système immunitaire à la surface des cellules bêta, selon le déclaration. Cela déclenche le système immunitaire pour produire des anticorps contre la protéine et cibler les cellules bêta pour la destruction.

Les chercheurs voulaient voir si un vaccin exposant le corps à plus de GAD aiderait le système immunitaire à mieux tolérer le GAD65 naturel du corps et ainsi cesser d’attaquer les cellules productrices d’insuline.

Pour l’étude clinique de phase 2, les chercheurs ont recruté 109 patients âgés de 12 à 24 ans qui avaient reçu un diagnostic de diabète de type 1 au cours des six derniers mois. Environ la moitié des patients portaient le variant du gène HLA-DR3-DQ2.

Les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes: la moitié des participants, répartis au hasard, ont reçu trois injections du vaccin dans leurs ganglions lymphatiques, chacun à un mois d’intervalle, et l’autre moitié a reçu un placebo.

Les chercheurs ont analysé la quantité d’insuline naturelle produite par les participants au début de l’étude et après 15 mois. Ils ont également analysé les changements des taux de sucre dans le sang à long terme et la quantité d’insuline supplémentaire dont ils avaient besoin quotidiennement.

Dans l’ensemble, il n’y avait aucune différence entre les groupes de traitement et placebo. Mais le sous-ensemble de patients qui avaient le variant HLA-DR3-DQ2 n’a pas perdu la production d’insuline aussi rapidement que les autres patients.

« Le traitement avec GAD-alun semble être un moyen prometteur, simple et sûr de préserver la production d’insuline chez environ la moitié des patients atteints de diabète de type 1, ceux qui ont le bon type de HLA », a déclaré Ludvigsson. « C’est pourquoi nous sommes impatients de mener des études plus importantes, et nous espérons que celles-ci déboucheront sur un médicament qui pourra changer la progression du diabète de type 1. »

L’étude, publiée en ligne le 21 mai dans la revue Traitements diabétiques , a été financé par la société pharmaceutique Diamyd Medical AB, qui a également participé à la planification et à la collecte de données dans le cadre de l’essai, la Fondation suédoise du diabète infantile et la Fondation suédoise du diabète.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.