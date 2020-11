Le vaccin contre le coronavirus Moderna est efficace à 94,5%, les premiers résultats suggèrent

Le vaccin expérimental contre le coronavirus de Moderna est efficace à 94,5% pour protéger contre l’infection par le coronavirus, selon les premières données publiées par la société basée à Cambridge, Massachusetts Lundi (16 novembre).

Cela intervient une semaine après l’annonce de Pfizer selon laquelle son vaccin est efficace à plus de 90%, 45Secondes.fr précédemment rapporté Bien que les essais cliniques des deux sociétés soient toujours en cours et que les données finales évaluées par les pairs n’aient pas encore été publiées, ces résultats laissent espérer alors que les États-Unis font face à une augmentation record de coronavirus cas.

Les deux candidats vaccins briser les attentes des experts en santé publique en matière d’efficacité et dépasser de loin l’exigence d’efficacité de 50% fixée par la Food and Drug Administration (FDA) pour qu’un vaccin soit approuvé.

Ces premiers résultats étaient basés sur une première analyse menée par un comité indépendant de surveillance de la sécurité des données (DSMB), nommé par les National Institutes of Health (NIH). L’analyse était basée sur 95 participants à l’essai de phase 3 de Moderna qui ont développé COVID-19.

Sur ces 95 cas, 90 faisaient partie des participants ayant reçu un placebo et cinq faisaient partie de ceux ayant reçu le vaccin, ce qui suggère que le vaccin est efficace à 94,5% dans la prévention du COVID-19. Parmi les 95 cas, 15 concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus et 20 des personnes de diverses communautés, selon Moderna.

De plus, dans ce groupe de participants, 11 avaient des cas graves de COVID-19, mais aucun de ces cas graves ne faisait partie de ceux qui avaient reçu le vaccin réel. (Pfizer n’a pas encore indiqué si son vaccin protégeait contre une maladie grave.) Le DSMB n’a pas non plus signalé de problèmes de sécurité importants dans ce groupe de personnes; les événements indésirables étaient généralement légers ou modérés, selon le communiqué.

Les données sont « frappantes » et « assez impressionnantes », a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) à « TODAY show » de NBC News, lundi 16 novembre. « Maintenant, nous avons deux vaccins qui sont vraiment très efficaces. »

« Je pense que c’est un pas en avant vraiment fort vers où nous voulons être », en termes de contrôle de l’épidémie, a ajouté Fauci.

Les deux sociétés utilisent une technologie qui n’a encore été utilisée dans aucun vaccin approuvé à ce jour: un messager génétique appelé ARNm invite le corps à créer la «protéine de pointe» du coronavirus. Les vaccins traditionnels, par contre, fournissent la protéine de pointe au corps plutôt que d’apprendre au corps à en créer une, selon un précédent rapport 45Secondes.fr . Dans les deux cas, le système immunitaire apprend à reconnaître la protéine de pointe et construit un arsenal de cellules pour combattre le virus si la personne y est exposée. Fauci prédit que d’autres vaccins, qui utilisent ces différentes plates-formes que l’ARNm, seront également efficaces.

Les vaccins Pfizer et Moderna, tous deux administrés en deux doses, semblent être similaires en termes de sécurité et d’efficacité. Mais le vaccin de Pfizer doit être conservé à des températures ultra-froides de moins 94 degrés Fahrenheit (moins 70 degrés Celsius), tandis que celui de Moderna doit être conservé à moins 4 F (moins 20 C).

Le vaccin de Moderna reste stable jusqu’à six mois à cette température, jusqu’à 30 jours dans des conditions réfrigérées de 36 F à 46 F (2 C à 8 C) et jusqu’à 12 heures à température ambiante, a déclaré la société dans un autre déclaration publiée aujourd’hui . En revanche, le vaccin de Pfizer dure cinq jours dans des conditions réfrigérées (comme celles couramment disponibles dans les hôpitaux), selon . .

« L’aide est en route », a déclaré Fauci dans l’émission AUJOURD’HUI. « Mais le fait que l’aide soit en route devrait nous inciter encore plus à doubler certaines mesures de santé publique », telles que la distanciation sociale, le lavage des mains, l’évitement des foules et le port de masques, a-t-il déclaré. Fauci a prédit qu’à la fin du mois de décembre, des doses de vaccins de Moderna et de Pfizer pourraient être disponibles pour les personnes à risque élevé. Pour tous les Américains, un vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible d’ici avril, avait précédemment déclaré Fauci, selon un rapport 45Secondes.fr .

L’essai de phase 3 de Moderna, mené en collaboration avec le NIAID et la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), auprès de plus de 30 000 personnes, se poursuit toujours, tout comme celui de Pfizer. L’Opération Warp Speed ​​du gouvernement a donné à Moderna 955 millions de dollars pour la recherche et le développement de son vaccin, tandis que Pfizer n’a pris aucun argent du gouvernement pour la recherche et le développement de son vaccin, selon le New York Times . Cependant, le gouvernement américain a promis d’acheter des centaines de millions de doses des deux vaccins si et quand ils sont approuvés.

Pfizer prévoit de produire jusqu’à 1,3 milliard de doses de son vaccin dans le monde en 2021, et Moderna prévoit de produire entre 500 millions et 1 milliard de doses dans le monde en 2021. Moderna et Pfizer ont tous deux commencé leurs essais de phase 3 le 27 juillet et dans les semaines à venir, tous deux s’attendent à avoir les résultats finaux et à déposer des autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) – autorisation accordée à des produits non approuvés pour être utilisés en cas d’urgence, comme lors d’un accident mortel pandémie .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.