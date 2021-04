Le vaccin contre le coronavirus J&J peut reprendre aux États-Unis, recommande le comité consultatif du CDC

Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a voté pour recommander que les États-Unis reprennent l’administration du vaccin Johnson & Johnson aux personnes de 18 ans et plus. Cela vient après une pause de 11 jours dans l’administration du vaccin, provoquée par des rapports de caillots sanguins extrêmement rares, mais graves, qui se sont développés après la vaccination chez une poignée de personnes.

Lors d’une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation tenue le vendredi 23 avril, le panel a voté par 10 voix contre 4 pour reprendre la vaccination de Johnson & Johnson dans tous les groupes d’âge, mais il a recommandé qu’une étiquette d’avertissement soit ajoutée pour inclure la possibilité que le vaccin puisse augmenter le risque de tels caillots sanguins.

Maintenant, le CDC décidera d’accepter ou non la recommandation, selon NBC News.

Le CDC et la Food and Drug Administration (FDA) avaient recommandé une pause dans les vaccinations Johnson & Johnson aux États-Unis le 13 avril pour enquêter sur six cas de trouble de la coagulation rare récemment appelé «thrombose avec syndrome de thrombocytopénie» (TTS). Dans la semaine et demie qui a suivi, les autorités ont confirmé neuf autres cas, ce qui porte le total à 15.

Ce n’est qu’une infime proportion des plus de 8 millions de personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis jusqu’à présent, D’après le CDC . Parmi ces cas, 13 étaient des femmes âgées de 18 à 49 ans et deux étaient des femmes âgées de 50 ans ou plus. Cela signifie que pour les femmes âgées de 18 à 49 ans, le risque de développer de tels caillots sanguins semble être de 7 par million, et le risque pour les femmes de 50 ans ou plus semble être de 0,9 par million. Selon les présentateurs de l’ACIP, 10 autres cas sont actuellement à l’étude, qui peuvent inclure des hommes.

Trois de ces patients sont décédés et sept restent hospitalisés. Il n’y avait pas de tendance claire dans les facteurs de risque parmi ceux qui ont développé le TTS autre que le fait d’être plus jeune et une femme; sept étaient obèses; deux avaient une hypothyroïdie; deux utilisaient des contraceptifs oraux; et deux avaient une pression artérielle élevée.

Le groupe a discuté d’un éventail d’options sur la façon de procéder aux vaccinations Johnson & Johnson aux États-Unis, y compris la poursuite de la recommandation selon laquelle le vaccin peut être administré à toute personne âgée de 18 ans et plus et l’option de fixer une limite d’âge depuis les cas de Les TTS semblent plus courants dans les populations plus jeunes.

La scientifique du CDC, la Dre Sara Oliver, a présenté une modélisation des risques / avantages sur ces divers scénarios. Leur modélisation suggère que la poursuite du vaccin Johnson & Johnson pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus pourrait causer de 26 à 45 cas de TTS, mais éviterait 600 à 1400 décès et 800 à 3500 admissions en unité de soins intensifs (USI). Cela permettrait également la flexibilité et la capacité de vacciner les populations les plus difficiles à atteindre.

S’ils recommandent le vaccin uniquement pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, cela entraînerait probablement deux ou trois cas de TTS et éviterait de 300 à 1 000 admissions aux soins intensifs et de 40 à 250 décès.

Les experts n’ont pas vu de bonne raison d’arrêter complètement d’utiliser le vaccin Johnson & Johnson ou de limiter son utilisation à certains groupes d’âge. La discussion a principalement porté sur l’opportunité de recommander le vaccin Johnson & Johnson à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus ou de le recommander avec un avertissement selon lequel les femmes de moins de 50 ans «devraient être conscientes» du risque accru de TTS et avoir la possibilité d’en choisir un autre. Vaccin contre le covid19.

Le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à base d’adénovirus similaire à celui développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Le vaccin AstraZeneca a également provoqué des cas de TTS et a été interrompu dans de nombreux pays pendant son enquête; la plupart des pays ont recommencé à administrer le vaccin AstraZeneca, mais avec diverses restrictions d’âge et directives, a rapporté 45Secondes.fr.

Sur les plus de 214 millions de doses de vaccins à ARNm – ceux fabriqués par Moderna et Pfizer – administrés aux États-Unis, il n’y a eu aucun rapport de TTS.

Mardi 20 avril, l’Agence européenne des médicaments conclu qu’il existe un lien possible entre le vaccin J&J et de rares cas de ces caillots sanguins et qu’un avertissement doit être ajouté aux informations sur le produit; Johnson & Johnson annoncé le jour même où il reprendra l’expédition de son vaccin vers l’Union européenne, la Norvège et l’Islande.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.