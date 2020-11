Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer est efficace à plus de 90%, selon les premières données

Les premières données suggèrent que le vaccin contre le coronavirus de Pfizer est efficace à plus de 90% pour prévenir une infection par le virus responsable du COVID-19, a annoncé la société lundi 9 novembre.

Le vaccin, développé par Pfizer et la société pharmaceutique allemande BioNTech, est actuellement testé dans le cadre d’un vaste essai clinique de phase 3 – la dernière étape et la plus critique des tests au cours de laquelle les vaccins doivent se révéler sûrs et efficaces chez un grand groupe de personnes – qui a commencé fin juillet.

Un comité de surveillance des données indépendant externe a effectué une analyse intermédiaire de l’essai en évaluant 94 participants qui ont développé le COVID-19 après avoir reçu le vaccin ou le placebo – une mesure de contrôle qui n’a aucun impact sur la prévention de l’infection.

En relation: Les candidats vaccins les plus prometteurs contre le coronavirus

L’analyse précoce a révélé que parmi ces 94 participants, moins de 10% de ceux qui avaient reçu deux injections du vaccin, à 28 jours d’intervalle, avaient développé le COVID-19. En d’autres termes, la plupart des cas, plus de 90% d’entre eux, étaient parmi ceux qui ont reçu le placebo.

Cependant, cette efficacité de 90% a été annoncée dans un communiqué de presse et les sociétés n’ont pas encore publié de données réelles sur les essais. Les données n’ont pas été revues par des pairs ni publiées dans une revue médicale. Alors que l’essai de phase 3 se poursuit, ce pourcentage peut varier, a déclaré la société dans le communiqué.

Bien que les résultats ne soient pas encore concluants, si les chiffres tiennent, ils sont bien supérieurs aux attentes.

« C’est vraiment un nombre spectaculaire », a déclaré Akiko Iwasaki, immunologiste à l’Université de Yale au New York Times. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi haut. Je me préparais à quelque chose comme 55 pour cent. » En effet, la Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que pour qu’un vaccin soit approuvé, il devrait être efficace à au moins 50%.

Si le nombre tient le coup, « c’est énorme », a déclaré à STAT News le Dr Ashish Jha, le doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown. « C’est bien mieux que ce à quoi je m’attendais et cela fera une énorme différence. » Cependant, il a averti que les chercheurs devront voir les résultats complets avant de tirer des conclusions.

À ce jour, l’essai clinique de phase 3 a recruté 43 538 participants aux États-Unis, en Argentine, en Turquie, au Brésil, en Allemagne et en Afrique du Sud. Environ 30% des participants américains et 42% des participants mondiaux ont des origines raciales et ethniques diverses, selon le communiqué.

À l’origine, l’analyse intermédiaire devait être menée lorsque 32 personnes avaient développé le COVID-19, mais après des discussions avec la FDA, ce nombre a été porté à au moins 62 personnes, selon le communiqué. L’essai continuera à recruter des participants jusqu’à l’analyse finale lorsque 164 participants seront testés positifs au COVID-19, selon le communiqué.

L’étude évaluera en outre si le vaccin offre une protection à ceux qui ont déjà été infectés par le SRAS-CoV-2 et si le vaccin réduit la gravité chez les personnes vaccinées qui développent le COVID-19, selon le communiqué.

«Aujourd’hui est un grand jour pour la science et l’humanité», a déclaré le Dr Albert Bourla, PDG et président de Pfizer, dans le communiqué. «Nous atteignons cette étape cruciale de notre programme de développement de vaccins à un moment où le monde en a le plus besoin, les taux d’infection établissant de nouveaux records, les hôpitaux proches de la surcapacité et les économies qui peinent à rouvrir.

Les entreprises demanderont une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) une fois qu’elles auront rassemblé deux mois de données de sécurité après que les participants aient reçu la deuxième dose de vaccin – un jalon qui pourrait être atteint dans la troisième semaine de novembre, selon le communiqué. Les entreprises prévoient de produire jusqu’à 50 millions de doses de vaccin dans le monde en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021, selon le communiqué.

Le vaccin candidat contre le coronavirus de Pfizer utilise la même technologie que celui de Moderna, un autre vaccin en phase de test avancé: il utilise un messager génétique appelé ARNm pour inciter le système immunitaire à reconnaître le virus, a rapporté 45Secondes.fr. Aucun vaccin utilisant cette technologie n’a encore été approuvé pour aucun virus. Même ainsi, ce type de vaccin peut présenter plusieurs avantages par rapport aux vaccins traditionnels, comme être plus rapide et plus facile à fabriquer. Cependant, le vaccin Pfizer nécessite un stockage ultra-froid à moins 94 degrés Fahrenheit (moins 70 degrés Celsius), ce qui pourrait rendre la distribution et l’administration du vaccin plus difficiles. (Le vaccin de Moderna doit être conservé à des températures de congélation normales.)

Le vaccin de Pfizer et BioNTech n’est que l’un des rares vaccins candidats contre le coronavirus actuellement en phase d’essais cliniques avancés. Ces résultats intermédiaires, les premiers à être annoncés de tout essai clinique de stade avancé pour les vaccins contre les coronavirus, surviennent alors que les États-Unis, l’Europe et d’autres régions du monde sont inondés d’une autre vague massive d’infections à coronavirus.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂