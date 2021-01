Le vaccin contre le cancer a aidé à garder le mélanome sous contrôle pendant des années dans une petite étude

Un «vaccin contre le cancer» personnalisé peut aider à empêcher une forme mortelle de cancer de la peau de se développer pendant des années, suggère une petite nouvelle étude chez l’homme.

contrairement à vaccins qui préviennent les infections, comme la rougeole et la grippe, les vaccins anticancéreux sont une forme de immunothérapie qui détruisent les cellules cancéreuses qui existent déjà. Le train des vaccins immunitaire les cellules, appelées cellules T, pour mieux reconnaître le cancer et le cibler en vue de sa destruction, tout en épargnant les cellules saines du corps.

Par exemple, le nouveau vaccin expérimental fonctionne en entraînant les cellules T à repérer des protéines spécifiques sur mélanome cellules, un type de cancer de la peau. Dans l’étude, les scientifiques ont découvert que les cellules T continuent à «se souvenir» de ces protéines pendant au moins quatre ans après la vaccination – et ils apprennent même à reconnaître plus de protéines liées au mélanome au fil du temps.

« La seule façon dont cela aurait pu se produire, c’est s’il y avait effectivement un meurtre des cellules tumorales. Et probablement ce sont les cellules T induites par le vaccin qui ont fait ce meurtre », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Catherine Wu, médecin-scientifique au Dana-Farber Cancer Institute et Harvard Medical School à Boston et le Broad Institute à Cambridge, Massachusetts. C’est parce que, une fois tuées, les cellules tumorales se désagrègent et renversent leur contenu; Les cellules T se précipitent ensuite pour examiner ces restes et consigner ces informations pour de futures attaques, a déclaré Wu.

Bien que les résultats soient prometteurs, la nouvelle étude n’a inclus que huit patients, et d’autres essais doivent être menés pour déterminer exactement l’efficacité du vaccin, a-t-elle ajouté. Mais à partir de maintenant, les données limitées suggèrent que le vaccin déclenche une réponse immunitaire persistante et peut aider à garder le cancer sous contrôle, en particulier lorsqu’il est combiné avec d’autres immunothérapies, ont noté les auteurs.

Vaccins personnalisés

La nouvelle étude, publiée le 21 janvier dans la revue Médecine de la nature , comprenait des patients atteints de mélanome avancé qui avaient récemment subi une intervention chirurgicale pour le cancer. Les chercheurs ont prélevé des échantillons des tumeurs retirées des patients et les ont utilisés pour fabriquer des vaccins personnalisés pour chacun des huit participants.

« Il ne s’agit pas simplement de prendre quelque chose dans le commerce, mais de prendre des informations directement sur la propre tumeur du patient afin de diriger la composition du vaccin », a déclaré Wu. En examinant ARN , un modèle génétique pour les protéines à l’intérieur des cellules, l’équipe a prédit quelles protéines uniques seraient construites dans différentes cellules cancéreuses; ces protéines, appelées néoantigènes, agissent comme un drapeau rouge pour le système immunitaire.

Les vaccins finaux contenaient des segments de ces néo-antigènes, de sorte que les cellules immunitaires des patients pouvaient apprendre à quoi elles ressemblaient et localiser le cancer.

Les huit participants ont chacun reçu leur vaccin personnalisé environ 4 mois après la chirurgie, et l’équipe a collecté des données de sécurité pendant plusieurs années par la suite. Les patients n’ont ressenti que des effets secondaires légers, tels que fatigue et symptômes pseudo-grippaux, ont noté les auteurs. L’équipe a également prélevé des échantillons de sang à plusieurs moments de l’essai, jusqu’à une médiane de quatre ans après la vaccination, pour examiner les réponses des patients en lymphocytes T.

«Ce qui est vraiment frappant, c’est la durabilité des réponses», a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Patrick Ott, oncologue médical au Dana-Farber Cancer Institute, à la Harvard Medical School et au Broad Institute. « Vous voyez des réponses persistantes chez tous les patients traités plusieurs années après », a-t-il déclaré. En plus d’être de longue durée, les réponses se sont diversifiées au fil du temps, ce qui signifie que les cellules T ont appris à reconnaître les néo-antigènes qui n’étaient pas présents dans les vaccins d’origine.

À la fin de la période de suivi de 4 ans, les huit patients étaient en vie et six sur huit ne présentaient aucun signe de maladie active. Cela dit, certains ont connu une récidive du cancer plus tôt dans la période d’étude et ont reçu des traitements supplémentaires.

« Dès le début, nous avons conçu les vaccins comme un traitement d’appoint très important qui peut être utilisé en combinaison avec d’autres agents puissants », a déclaré Wu. En d’autres termes, personne ne s’attendait à ce que les vaccins, à eux seuls, éliminent complètement le cancer des patients. Et comme plusieurs patients ont reçu un traitement pendant l’essai, l’équipe a pu voir si le vaccin amplifiait ou sapait ces thérapies.

Deux des patients ayant reçu un traitement complémentaire se sont distingués à cet égard. Dans les deux cas, le cancer s’était propagé à leurs poumons et ils ont reçu des médicaments appelés «blocages des points de contrôle», qui essentiellement arrachent les freins des cellules T et aident à amplifier leur activité. Avec le vaccin et les médicaments bloquant les points de contrôle dans leurs systèmes, le cancer détectable des deux patients a été rapidement éliminé.

«Il est assez inhabituel de voir une réponse complète juste après la période de traitement initiale… ce qui était le cas chez les deux patients», a déclaré Ott. C’est un signal précoce que le vaccin travaille avec ces médicaments de point de contrôle, renforçant essentiellement l’effet des médicaments, a-t-il déclaré.

Prochaines étapes

En général, seule une fraction des patients atteints de mélanome bénéficie de médicaments de blocage des points de contrôle, a déclaré le Dr Pawel Kalinski, directeur du vaccin contre le cancer et des thérapies cellulaires dendritiques au Roswell Park Comprehensive Cancer Center à Buffalo, New York, qui n’a pas participé à l’étude. D’autres études ont également laissé entendre que les vaccins contre le cancer peuvent augmenter l’efficacité de ces médicaments, de sorte que le nouvel essai clinique ajoute à ces preuves, a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

Cela dit, « dans ce petit nombre de patients, [it’s] difficile de tirer des conclusions significatives sur l’effet des inhibiteurs de point de contrôle », a déclaré le Dr Joshua Brody, directeur du programme d’immunothérapie du lymphome à l’école de médecine Icahn à Mount Sinai, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans un e-mail. Cependant, logiquement , « nous imaginons » que les vaccins amplifient les effets de ces médicaments et que de telles découvertes devraient tenir dans les essais cliniques plus larges, a déclaré Brody.

Théoriquement, des vaccins pourraient être administrés aux patients pour amorcer leur système immunitaire et conduire les cellules T vers le site du cancer; alors, les médicaments de blocage des points de contrôle viendraient pour tuer, a déclaré Ott. Bien que l’on ne sache pas pourquoi certains patients ne répondent pas aux blocages des points de contrôle, seuls, les preuves suggèrent que les médicaments fonctionnent mieux lorsque les cellules T sont déjà sur le site de la tumeur, Nature News a rapporté ; les vaccins peuvent donc aider à mettre en place les médicaments pour réussir. Les vaccins et les blocages de points de contrôle pourraient également être associés à divers adjuvants – des substances qui provoquent une forte réponse immunitaire – et des substances qui soutiennent la survie des cellules T, a déclaré Kalinski.

Mais bien sûr, de nombreux autres essais devront être menés avant que cet avenir ne devienne une réalité.

« Les données présentées dans le présent article sont certainement très provocantes, mais concernent relativement peu de patients dont les tumeurs ont été complètement réséquées » par chirurgie, a déclaré Kalinski. Les essais futurs nécessiteront un groupe témoin – pour voir comment les patients qui subissent une intervention chirurgicale plus le vaccin se vendent par rapport à ceux qui subissent une chirurgie, seuls, a-t-il déclaré. En outre, les scientifiques devront déterminer quelles réponses des lymphocytes T sont associées à des résultats positifs à long terme, a-t-il ajouté.

En outre, pour être pratique dans les soins médicaux, les vaccins doivent être produits plus rapidement qu’ils ne l’étaient dans cette étude, a noté Wu. Au cours de l’essai, la production de vaccins a pris entre 12 et 20 semaines; à l’avenir, ce processus pourrait être rationalisé pour ne prendre que quatre à cinq semaines, a-t-elle déclaré.

