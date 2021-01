Le vaccin chinois COVID-19 – CoronaVac – montre une efficacité de 78% dans les essais de phase 3 au Brésil

Agence France-Presse08 janv.2021 11:14:06 IST

Le vaccin Covid-19 développé par la Chine, CoronaVac, a montré une efficacité d’au moins 78% dans les essais cliniques de phase finale au Brésil, ont annoncé jeudi des responsables, affirmant qu’ils demanderaient l’approbation d’urgence de l’agence de réglementation brésilienne pour commencer une campagne de vaccination. « C’est une journée historique, une journée d’espoir », a déclaré le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, Joao Doria, lors d’une conférence de presse annonçant les résultats. Il a déclaré que la campagne de vaccination de son État commencerait le 25 janvier, bien que cela nécessitera l’approbation de l’agence de réglementation fédérale Anvisa. Le Butantan Institute, le principal centre de santé publique de Sao Paulo, a déclaré qu’il demanderait l’approbation d’urgence d’ici vendredi.

Le vaccin, développé par la société pharmaceutique chinoise Sinovac, a montré l’efficacité de 78% lors des tests de phase 3 sur 13000 volontaires de l’étude brésilienne, ont déclaré des responsables.

Et personne qui l’a reçu n’a développé un cas grave de Covid-19, a ajouté Doria.

La Turquie, qui a également aidé à effectuer des tests de phase 3 de CoronaVac, a déclaré le mois dernier que le vaccin avait montré une efficacité de 91,25% dans ses essais.

Sinovac n’a pas encore publié les résultats mondiaux des tests, qui sont également en cours au Chili et en Indonésie. La société a été critiquée pour ne pas avoir fourni plus tôt des données complètes. Le taux d’efficacité rapporté par le Brésil pour CoronaVac est bien inférieur aux 95 pour cent rapportés pour les vaccins des sociétés pharmaceutiques américaines Pfizer et Moderna.

Cependant, CoronaVac est plus facile à déployer car il ne doit pas être stocké à des températures extrêmement basses.

Le Brésil a le deuxième plus grand nombre de morts de la pandémie, après les États-Unis, avec près de 200 000 morts.

CoronaVac a été pris dans une bataille politique entre Doria et le président Jair Bolsonaro, vrais opposants à l’élection présidentielle brésilienne de 2022.

Doria a fait pression pour un accord pour tester et produire le vaccin au Brésil. Mais Bolsonaro, qui dit qu’il ne prévoit pas de se faire vacciner lui-même, l’a qualifié de « vaccin chinois de Joao Doria ».

.

