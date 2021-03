Le vaccin AstraZeneca est sûr, mais un risque rare de caillots sanguins n’est pas exclu, selon le régulateur européen

Le vaccin COVID-19 fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford est sûr et n’est pas lié à un risque accru de caillots sanguins, selon une enquête de l’Agence européenne des médicaments (EMA) de l’Union européenne.

« Il s’agit d’un vaccin sûr et efficace. Ses avantages pour la protection des personnes contre le COVID-19 avec les risques associés de décès et d’hospitalisation l’emportent sur les risques possibles », a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA, lors d’une conférence de presse jeudi 18 mars. .

Cependant, l’enquête de l’EMA a révélé quelques «troubles de la coagulation rares et inhabituels mais très graves» que le comité a sondés de plus près, a déclaré Cooke. Celles-ci comprenaient des conditions telles que la coagulation intravasculaire disséminée (CID), dans laquelle des caillots se forment largement dans tout le corps, et la thrombose veineuse cérébrale (CVT), une forme rare d’accident vasculaire cérébral.

« Hier soir, sept cas de cette coagulation intravasculaire disséminée et 18 cas de thrombose du sinus veineux cérébral ont été signalés sur près de 20 millions de personnes vaccinées », a déclaré Cooke. «Après des jours d’analyse approfondie des résultats de laboratoire, des rapports cliniques, des rapports d’autopsie et d’autres informations issues des essais cliniques, nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin», a-t-elle déclaré.

Même s’il y a un lien, si chacun de ces cas était causé par le vaccin, cela se traduirait par un taux d’environ 1,25 par million de personnes vaccinées.

Le comité lancera de nouvelles enquêtes sur ces événements de coagulation extrêmement rares et continuera de surveiller tout cas supplémentaire qui se présenterait. Dans l’intervalle, ils ont conclu que le vaccin est suffisamment sûr et efficace pour justifier son utilisation continue auprès du grand public.

L’EMA a initialement lancé son enquête après que de nombreux pays européens – dont l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – ont interrompu leur distribution du Vaccin AstraZeneca , citant des inquiétudes concernant les caillots sanguins et les saignements anormaux chez les personnes vaccinées, CNBC a rapporté . En réponse à ces informations en provenance d’Europe, l’Indonésie a également décidé de retarder son déploiement du vaccin, et la Thaïlande a brièvement suspendu l’utilisation des vaccins le week-end dernier, L’Associated Press a rapporté .

Plus de 17 millions de personnes au Royaume-Uni et dans l’UE ont déjà reçu le vaccin AstraZeneca, selon un communiqué du 14 mars déclaration d’AstraZeneca. « Le nombre de cas de du sang les caillots rapportés dans ce groupe sont inférieurs aux centaines de cas attendus dans la population générale », a déclaré Ann Taylor, médecin-chef d’AstraZeneca, dans le communiqué.

De plus, la société n’a observé aucune preuve d’augmentation des saignements parmi les dizaines de milliers de personnes participant aux essais cliniques sur le vaccin , selon le communiqué.

Au 8 mars, la société avait reçu 22 rapports d’embolie pulmonaire (caillots sanguins dans les artères du poumons ), et 15 rapports de thrombose veineuse profonde (caillots sanguins dans les veines profondes du corps), dans l’UE et au Royaume-Uni « C’est beaucoup moins que ce à quoi on s’attendrait naturellement dans une population générale de cette taille », a déclaré la société .

La société a noté que «les preuves disponibles ne confirment pas que le vaccin est la cause» de ces caillots. Cependant, la nature des troubles de la coagulation les plus inhabituels, comme la CVT, a suscité l’inquiétude de certains médecins.

Par exemple, de nombreux patients ont présenté des caillots sanguins généralisés, des saignements internes et une faible numération plaquettaire; les plaquettes sont de petites cellules sanguines impliquées dans la coagulation. Et plusieurs personnes en Allemagne ont développé la CVT, Science Magazine a rapporté . L’Allemagne a reçu sept rapports de ces rares accidents vasculaires cérébraux et a constaté que les événements se sont produits quatre à 16 jours après la vaccination de chaque patient; trois de ces patients sont décédés. Ce modèle est ce qui a incité l’Allemagne à suspendre l’utilisation des tirs, a rapporté la Science.

En théorie, les troubles de la coagulation et de la coagulation pourraient provenir d’une réaction immunitaire excessive au vaccin, a déclaré à Science le Dr Steinar Madsen, directeur médical de l’Agence norvégienne des médicaments. Les futures enquêtes de l’EMA exploreront probablement cette possibilité.

D’autres scientifiques se sont demandé si le problème pouvait provenir de lots spécifiques du vaccin, qui, selon eux, pourraient avoir été contaminés ou contenir une dose plus élevée que d’habitude. En général, AstraZeneca fournit aux pays européens des vaccins produits dans plusieurs installations différentes. Mais le comité de sécurité de l’EMA, le Comité d’évaluation des risques de pharmacovigilance (PRAC), « n’a trouvé aucune preuve d’un problème de qualité ou de lot », a déclaré la présidente du PRAC, Sabine Straus, lors de la conférence de presse.

Le simple fait que les caillots et les troubles de la coagulation soient apparus après la vaccination « ne signifie pas nécessairement que les événements sont liés à la vaccination elle-même, mais c’est une bonne pratique de les enquêter », a noté l’Organisation mondiale de la Santé dans un déclaration publié le 17 mars. Les caillots sanguins sont la troisième maladie cardiovasculaire la plus courante dans le monde, et ils surviennent fréquemment dans la population générale, selon le communiqué.

Par exemple, environ 300 000 à 600 000 résidents américains développent des caillots sanguins dans leurs poumons ou leurs veines profondes chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les résidents de l’UE développent des caillots sanguins à des taux annuels similaires, et dans les études cliniques du vaccin AstraZeneca, le taux d’épisodes de coagulation n’a pas dépassé le taux attendu, a rapporté l’EMA, selon l’Associated Press .

Mais encore une fois, des conditions plus rares telles que la DIC et la CVT devront être étudiées de plus près chez les personnes vaccinées.

Faisant écho aux conclusions de l’EMA, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) n’a également trouvé aucun lien entre le vaccin et les caillots sanguins, selon BBC News .

Ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca peuvent soumettre des rapports à l’entreprise sur les effets secondaires potentiels ou les problèmes de santé qu’ils rencontrent. Le Royaume-Uni publie résumés de ces rapports en ligne, et jusqu’à présent, les symptômes les plus fréquemment rapportés comprennent des effets secondaires légers à modérés, comme des maux de tête, de la fatigue, des douleurs au site d’injection et des frissons. Des rapports épars de thrombose ou de caillots sanguins peuvent également être vus dans ces résumés.

Il est clair que toutes ces affections signalées ne pourraient pas être causées par le vaccin. Des personnes ont signalé des conditions post-vaccinales telles que «coups de soleil», «odeur d’haleine», «hoquet», «piqûres d’arthropodes» et «herpès génital», comme on le voit dans le résumé de début janvier à fin février . Un receveur a déclaré avoir subi un lifting après avoir été vacciné. En d’autres termes, certaines conditions médicales signalées après la vaccination peuvent être totalement indépendantes des injections.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.